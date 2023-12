Idee regalo Natale: realme C53 in super offerta

realme annuncia che uno dei suoi smartphone più apprezzati, il realme C53 nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è ora disponibile al prezzo scontato di 169,99 euro, anziché 199,99 euro, nei punti vendita delle principali catene della grande distribuzione.

Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie C di realme si fa notare grazie a caratteristiche quali fotocamera, storage, ricarica rapida e design. realme C53 è il primo smartphone sotto i 200 euro con ricarica da 33W, che consente di raggiungere il 50% di carica della batteria da 5000 mAh in solo 31 minuti. Smartphone con fotocamera da 50MP e spessore da 7,49mm.

Di seguito le caratteristiche tecniche del realme C53:

- Schermo: 6,74 pollici IPS Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 90Hz, luminosità di picco 450 nit

- Processore: Tiger T612 Unisoc octa-core (2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57

- RAM: fino a 8 GB

- Archiviazione: fino a 256 GB, espandibile con microSD fino a 2 TB

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP con apertura f/1.8 + sensore per la profondità di campo

- Fotocamera frontale: 8 MP

- Connettività: dual nano SIM (nano + nano + microSD), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33 Watt

- Dimensioni: 167.3 x 76.7 x 7.49 mm

- Peso: 182 grammi

- Sistema operativo: Android 13 con realme UI 4.0

L’offerta sarà valida fino al 31 dicembre presso i rivenditori Unieuro, Euronics, Expert, MediaWorld e Trony. Inoltre su Amazon è disponibile la versione 6+128 GB in offerta a 135 euro.

Scopri di più su Amazon