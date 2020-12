I giochi per far sognare ogni bambina a Natale

Le letterine a Babbo Natale sono state gia inviate, i desideri sono stati espressi, ma ancora non sapete cosa regalare a vostra figlia o a vostra nipote? I gusti dei più piccoli cambiano in continuazione, basta poco e il regalo che tanto aspettavano non rientra più nella lista dei desideri.

Se non volete sbagliare e fare in modo che il momento dell'apertura dei regali sia magico e indimenticabile, abbiamo realizzato una piccola guida per aiutarvi a scegliere il regalo giusto.

Barbie Casa di Malibu

Barbie è un grande classico, che da generazioni accompagna l'infanzia di ogni bambina. Se la vostra piccola è amante della bambola dai capelli biondi, è arrivato il momento di regalarle la Casa di Malibu. I tre eleganti piani con quattro stanze e un'area relax sul tetto, sono perfetti per ospitare Barbie e i suoli amici. I dettagli realistici rendono la casa davvero raffinata, l'ascensore e il tetto con tante sorprese al suo interno sono lo scenario ideale per inventare avventure e storie divertenti. I mobili dalla linea moderna includono 1 tavolo con 2 sedie, 1 divano, 1 tavolino da caffè, 1 letto, 1 vasca da bagno e 1 poltroncina altalena su cui Barbi può dondolare e rilassarsi.

Pro. La casa è curata nei particolari e il montaggio è semplice.

Contro. Per alcuni utenti il sistema di chiusura non è semplice.

Play-Doh - Il Magico Forno

La vostra piccola non vede l'ora di aiutarvi in cucina e si sente una cuoca provetta? Il magico forno le permetterà di dare sfogo alla fantasia creando simpatiche ricette con la plastilina. Basta mettere la pasta in una teglietta e accendere il forno con una levetta. La luce cambia colore dal bianco al rosso e permette di controllare la "cottura" dei cibi. Quando la crostata è pronta si sentirà un ding e il dolce è pronto da sfornare. Le fornine dalle forme divertenti e i vasetti con sei colori differenti da utilizzare singolarmente o insieme, permetteranno di creare tante formine e dolci deliziosi.

Pro. Il forno contiene diversi accessori.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Lisciani - Laboratorio dei Saponi Profumati

La vostra nipotina ama la scienza, è curiosa e vuole scoprire come sono fatte le cose, senza rinunciare un un tocco fashion? Allora il laboratorio di saponi profumati è il regalo da mettere sotto l'albero. Il kit permette di realizzare meravigliose creazioni personalizzate come le saponette in forme diverse grazie allo stampo e alla glicerina in scaglie. Per le più curiose ci sono anche attrezzi per sperimentare come l'aroma di fragola e il colorante alimentare rosso, ma anche l'indispensabile per andare alla scoperta dei profumi e della cosmesi.

Pro. Il gioco è divertente.

Contro. I bambini devono essere affiancati dagli adulti.

Clementoni Crazy Chic - Scuola di Moda

Per le appassionate di moda e di vestiti questo regalo è perfetto. Le piccole stiliste potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro creatività, realizzando capi e abbinamenti unici nel loro genere. Con le oltre 500 combinazioni differenti, le bambine potranno realizzare il guardaroba dei loro sogni dallo stile rock, a quello pop, fino ad arrivare a quello glamour, perfetto per la sera di Natale. Per rendere ancora più divertente realizzare gli abiti, grazie al nuovo e moderno piano luminoso le aspiranti stiliste potranno ricalcare facilmente tutte le nuove proposte moda delle 4 Crazy Girls, mentre il mood board le terrà aggiornate sui nuovi trend.

Pro. Il gioco è curato nei particolari.

Contro. Per alcuni utenti ci sono pochi modelli di carta.

Lego Friends - La Casa Dell'Amicizia

Per celebrare l'amicizia e far giocare la vostra bambina con la sua migliore amica, non c'è nulla di meglio della Casa dell'Amicizia. Le ragazze di Heartlake City si sono trasferite nella vecchia caserma dei pompieri! Non resta che montare i mattoncini e realizzare la loro nuova abitazione. Vasca idromassaggio sul tetto, stanza delle arti, televisore con lo schermo segreto delle missioni, c'è tutto l'occorrente per vivere fantastiche avventure in compagnia delle amiche.

Pro. Le istruzioni sono chiare e il gioco è bello e grande.

Contro. La casa non può essere trasportata.

Kit Completo per Slime Unicorno

Colori, glitter e forme divertenti sono le caratteristiche di questo kit per creare gli slime di unicorno. Con questo gioco le piccole non solo si divertiranno, ma daranno libero sfogo alla loro fantasia e potranno migliorare le loro abilità creative. Il set grazie alla guida con ricette permetterà alle piccole di realizzare simpatici slime. Muniti di inchiostri super colorati, profumi per avere un odore delizioso e tanti glitter per dare la giusta brillantezza, le piccole saranno pronte a divertirsi la notte di Natale. Per un effetto wow basta aggiungere perle, palline di schiuma, cubetti di gelatina, la polvere di neve e potranno ottenere oltre 100 combinazioni diverse.

Pro. Il kit è completo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scatola Musicale Porta Gioielli

Bracciali, orecchini e collanine sono amate dalle bambine, se vostra figlia o nipote non ne può fare a meno, il regalo di Natale imperdibile è il porta gioielli. La scatola permetterà alle piccole di avere tutte le cose preziose in ordine e al sicuro. Il porta gioielli dalle linee semplici ed essenziali, è reso unico da un design accattivante che di sicuro conquisterà vostra figlia. L'esterno della scatola è caratterizzato da deliziosi disegni color pastello che raffigurano una elegante ballerina, una volta sollevato il coperchio, le piccole rimarranno incantate dalla statuina di una ballerina che volteggia sulle note del Lago dei Cigni. Rivestito in carta vellutata per conservare al sicuro il contenuto, è completato da uno specchio ovale sul fondo del coperchio.

Pro. La scatola ha un design elegante.

Contro. Il porta gioielli è realizzato in cartone.

Monopoly L.O.L.

A Natale i giochi da tavolo sono una tradizione che permette di trascorre il tempo in allegria, quest’anno un grande classico come il monopoly conquisterà anche le più piccole grazie alla sua versione ispirata alle L.O.L. Invece delle proprietà, il tabellone presenta le immagini delle bambole L.O.L. Surprise che le piccole possono acquistare, vendere e scambiare. Stelle ed emoji sostituiscono case e hotel per una divertentissima esperienza alla conquista della bambola preferita.

Pro. Il gioco è ben fatto e curato nei particolari.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ complicato.

Glitter tatoo

Rendere unico e scintillante il Natale è possibile con questo kit di tatuaggi glitterati. Un gioco divertente per permettere alle piccole di divertirsi ed essere a tema con la notte più magica dell’anno. Il set contiene tutti gli strumenti e 2 pennelli per creare fantastici tatuaggi glitter. Il kit formato da 24 stencil adesivi riutilizzabili, 6 glitter: rosa, viola, argento, verde, oro e blu e un adesivo per tattoo, è perfetto per dare libero sfogo alla fantasia delle piccole e creare tutti i tatuaggi preferiti in compagnia delle amichetta.

Pro. Il gioco è divertente e colorato.

Contro. I barattoli dei brillantini sono piccoli.

Tenda da Gioco

Principesse e castelli incantati con questa tenda da gioco le piccole possono vivere magiche avventure. La tenda rosa, con lucine, può ospitare al suo interno fino a 3 bambine, qui le piccole possono leggere e rilassarsi in un ambiente tutto per loro. Realizzata in resistente tessuto misto poliestere, la struttura è in PVC e connettori in plastica sicuri e robusti. Perfetta per l'interno della cameretta o per una divertente serata in giardino, la tenda può essere piegata e conservata in una pratica borsa da portare sempre con sé.

Pro. La tenda è fatta bene e ha le luci incluse.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da montare.

