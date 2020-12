I regali perfetti per ogni bambina, a meno di 15 euro

Vedere la gioia negli occhi dei bambini quando scartano un regalo e ne rimangono incantati è impagabile. Riuscire ad indovinare i loro gusti però, non è sempre facile. Personaggi dei cartoni, delle fiabe o peluches, le proposte sono davvero tante e si rischia di spendere una fortuna comprando la principessa sbagliata.

Se volete fare un regalo alla nipotina o alla figlia di un'amica, basta informarsi sulla protagonista dei cartoni preferita e con meno di 15 euro avrete il regalo che la conquisterà.

Sapientino bimba

Per far scoprire alle piccole nuovi concetti e associazioni in modo divertente e semplice, questo regalo è perfetto. Il gioco dinamico conquisterà definitivamente ogni bambina, le 24 attività e gli oltre 200 quiz affrontano in allegria i temi tipici dell'età prescolare, ma imparano anche a sviluppare l'intelligenza emotiva e l'autonomia. Grazie al design semplice, il supporto portatile con raccogli schede potrà essere portato a scuola o in viaggio per giocare insieme ad amici e compagni.

Pro. Curato nei particolari e leggero da trasportare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Frozen puzzle

Elsa e Anna dal loro regno di ghiaccio arrivano direttamente a casa delle piccole fan grazie a questo puzzle. La colorata e pratica valigetta con 12 cubi permette di ricomporre 6 diverse immagini. I cubi sono resistenti e costruiti con materiali di ottima qualità per garantire la massima sicurezza nel gioco. Le immagini grazie ai loro colori coinvolgenti, luminosi e sfavillanti aiuteranno a sviluppare capacità di osservazione, logica e manualità.

Pro. Il gioco è pratico da portare grazie alla valigetta.

Contro. Per alcuni clienti è un po' piccolo.

Memo principesse

Ariel, Belle, Rapunzel e Cenerentola, ci sono tutte le principesse delle fiabe in questo classico gioco del memo ancora più divertente con le protagoniste dei cartoni Disney. Le 80 tessere colorate e resistenti con le immagini delle principesse, possono essere memorizzare per abbinarle e giocare con le amiche rivivendo la magia delle favole più belle. Il gioco aiuta a sviluppare la percezione visiva, l'attenzione, l'osservazione e la memoria.

Pro. Il gioco aiuta i piccoli a sviluppare la memoria.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Bracciali Violetta

Per essere sempre alla moda e avere lo stesso look frizzante e colorato di Violetta, questo kit è la soluzione giusta. I bracciali dalla classica forma rotonda o quella più moderna quadrata, possono essere decorati con glitter colorati e brillanti, le piccole potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e creare gioielli che rispecchiano in pieno la loro personalità. Dettagli unici, gemme e adesivi, sono ideali per un outfit cool e alla moda.

Pro. Il kit è facile da usare.

Contro. Per alcuni utenti ci sono poche perline.

Masha E Orso Puzzle

Il colorato maxi puzzle double-face ha il retro in bianco e nero per consentire alle più piccole di liberare la loro fantasia e di colorarlo con i 4 pennarelli inclusi. L'originale confezione con maniglia in plastica assomiglia ad una simpatica casetta da portare sempre con sé o usarla anche per riporre i giochi. Con questo gioco le piccole potranno imparare a memorizzare e a sviluppare la manualità.

Pro. I pezzi del puzzle sono grandi e resistenti.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Glitters Unicorno

Gli unicorni sono i preferiti dalle bambine e se vostra figlia è appassionata dell'animale mitologico, sotto l'albero non può mancare questo regalo. Il gioco permette alle piccole di realizzare un quadretto con le loro mani. Grazie alle lettere e ai simboli incollare gli strass è semplice e veloce. Basta utilizzare la penna con punta in cera per afferrare gli strass e posizionarli sul pannello adesivo. Disponibili in 3 misure e 2 tipologie opaco o brillante, il risultato sarà incantevole. Una volta terminato il tuo quadro, non resta che posizionalo nella cornice di legno bianca inclusa, ed è pronto ad arredare la cameretta delle bambine.

Pro. Il gioco è creativo e divertente.

Contro. Per alcuni utenti alcuni strass sono piccoli.

Frozen Scuola di Disegno

Frozen è tra i personaggi preferiti dalle piccole e se amano anche disegnare e colorare, allora questo regalo non può mancare sotto l'albero. Le 4 lavagnette con diverse basi permettono di disegnare Anna, Elsa e Olaf tutte le volte che vogliono grazie allo speciale pennarello disegna e cancella. Il pratico quaderno operativo incluso nella confezione, insegnerà alle bambine a disegnare tanti personaggi di Frozen! I quattro pennarelli sono perfetti per colorare e rendere più allegro il Natale.

Pro. Il gioco è semplice e divertente.

Contro. Per alcuni utenti ci sono pochi colori.

Porta Gioielli da Decorare

Dare libero sfogo alla propria fantasia è molto importante per le piccole e con questo porta gioie potranno realizzare un oggetto del tutto personale in cui conservare i braccialetti e le collanine preferite. La scatola in legno può essere decorata con l'argilla modellabile disponibile in 5 colori: bianco, rosa, verde, rosso e viola. Grazie all'attrezzo per scoprire le bambine potranno realizzare tanti divertenti disegni e per rendere unico il porta gioie impossibile non completarlo con i glitter e le gemme adesive.

Pro. Il kit è dotato di molti accessori.

Contro. Per alcuni utenti la scatola è un po' piccola.

Giardino Fai da Te

Colorati e profumati, i fiori sono amati da grandi e bambini e per avere un giardino direttamente a casa questo gioco è la scelta ideale. Il set permette di trascorrere del tempo in compagnia delle piccole che con l'aiuto dei genitori possono realizzare un prato fiorito nella loro cameretta. I fiori possono essere costruiti passo passo e aiutano le bimbe ad imparare i colori e le parti delle piante in modo divertente e creativo. Una volta costruiti, i fiori possono essere portati sempre con sé grazie alla comoda sacca inclusa.

Pro. Realizzato in materiale resistente e sicuro.

Contro. Per alcuni utenti i fiori sono un po' piccoli.

Tavoletta Grafica Lcd

Divertimento, immaginazione e creatività sono i tratti distintivi del Natale e con questa tavoletta grafica le bambine possono essere libere di disegnare quello che vogliono tutte le volte che vogliono. Premendo un semplice pulsante è possibile cancellare il contenuto dello schermo e apparirà immediatamente un nuovo foglio pronto ad ospitare un piccolo capolavoro grazie alla penna inclusa. Se invece si desidera conservare un disegno o una nota, è possibile attivare la scheda di blocco della cancellazione. Leggera e facile da portare sempre con sé la tavoletta è alimentata a batterie.

Pro. Il tratto della penna è chiaro.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

