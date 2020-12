Cosa regalare ai bambini? 12 regali a meno di 10 euro

Fare un regalo ai bambini non è sempre facile. I supereroi, i personaggi dei cartoni o le attività che attirano la loro attenzione cambiano in continuazione e spesso si rischia di spendere tanti soldi per un regalo che non li renderà felici.

Se volete fare un pensiero ad un nipotino o al figlio di amici, dopo avervi presentato i migliori giochi per bambina a meno di 10 euro, vi diamo qualche suggerimento per acquistare il regalo di Natale perfetto per i bambini, ad un prezzo mini.

Anelli Impilabili

I colori attirano l'attenzione dei piccoli. Per farlo divertire e stimolare il riconoscimento delle tonalità, questo gioco è perfetto. I 5 anelli di diversa grandezza possono essere impilati su una base basculante. La superfice dei cerchi con fattura differente, stimola il tatto dei bambini fin dai primi mesi di vita. Con questo gioco i piccoli sviluppano la percezione visiva e la relazione di causa ed effetto.

Pro. Perfetto per far giocare i bambini.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Smartphone Touch & Play

Per imitare i grandi con i loro smatphone, il divertente telefonino elettronico parlante con schermo illustrato e luminoso, è la scelta che farà contento ogni bambino. Dotato di funzioni interattive come le canzoni e le filastrocche in rima, potranno andare alla scoperta degli animali grazie a 13 tastoni è il supporto giusto per insegnare le prime lettere e numeri. I tasti morbidi, luminosi con 3 Led colorati e con suoni stimolano la manualità e la percezione uditiva e visiva.

Pro. Il telefono è divertente e interattivo.

Contro. Per alcuni utenti il volume è un po' basso.

Play-Doh - Rainbow Pack

Colori e immaginazione sono i tratti distintivi di questo gioco. La pasta modellabile offre infinite possibilità creative. Le manine dei piccoli potranno modellare, tirare, mischiare, impastare la plastilina e creare piccoli capolavori. L'assortimento formato da 15 vasetti di colore diverso permette al bimbo di divertirsi insieme agli amichetti e creare costruzioni sempre differenti. Ogni vasetto ha un’etichetta regalo sul coperchio, quindi è perfetto come pensierino per un bambino che ama dare libero sfogo alla fantasia. La pasta modellabile può essere usata singolarmente per creare simpatici oggetti, oppure combinarla insieme in un’unica, incredibile creazione.

Pro. Ci sono tanti colori.

Contro. I barattoli sono piccoli

Trenino Thomas

Per i patiti del cartone, il trenino Thomas è la scelta ideale. La locomotiva con il simpatico faccione, accompagnerà i piccoli nelle loro avventure lungo i binari o i viaggi senza fine. Il modello multicolore dotato di porte di facile apertura, con pochi gesti può essere agganciato ad altre locomotive o alla pista ferroviaria. Per poter giocare in compagnia dei suoi amichetti, il modello è completato da connettori in plastica per collegare le locomotive ai vagoni merci o alle carrozze.

Pro. Il trenino è bello e resistente.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Set Costruzioni Scatola della Creatività

Con la scatola della creatività colorata Lego Classic, si può dare libero sfogo alla fantasia. Il set composto da tanti mattoncini di diverse tonalità è un mix di pezzi speciali, e perfetto per aiutare il piccolo a scoprire le sue capacità creative. La scatola permette tre livelli di complessità adatti ad ogni età, per stimolare l’immaginazione e la creatività.

Pro. Il kit permette ai bambini di divertirsi e costruire tutto ciò che vogliono.

Contro. Per alcuni utenti i pezzi sono un po' piccoli.

Baby Garden

Il coloratissimo e divertente giardino è pensato per accompagnare il piccolo alla scoperta delle forme e dei colori. Con questo gioco i più piccoli potranno divertirsi a posizionare i diversi elementi in maniera corretta inserendo i fiori o gli ortaggi negli appositi spazi. Grazie ai 6 accessori i bambini potranno divertirsi e associare la coordinazione, la logica e le abilità manuali.

Pro. Tutti gli elementi del gioco sono curati nel dettaglio.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Imparo a Stare Attento​

Per i piccoli che vogliono imparare divertendosi, questo gioco pre-scuola insegna a stare attenti. Lo spinner con freccetta, le tessere in cartone, i gettoni in cartone, la consolle in plastica e le istruzioni renderanno semplice e simpatica la fase dell'apprendimento. Formato da numerose schede, il gioco con la base rossa e brillante aiuterà i bambini nella coordinazione occhio, mano, concentrazione, autonomia.

Pro. Il materiale è resistente.

Contro. Alcuni nomi di animali sono difficili per i bambini piccoli.

Banchetto Svita e Avvita

I bambini amano costruire e creare e con questo banchetto potranno dare sfogo alle loro fantasia. Colorato, con tanti attrezzi da inserire ed estrarre sviluppa la coordinazione occhio-mano. Formato da un martello, un cacciavite e una chiave inglese, ma anche da 6 accessori, tra cui chiodi, bulloni e viti, il piccolo costruirà come il papà. Realizzato in plastica resistente e atossica, i bambini potranno giocare in totale sicurezza. Una volta capovolto il banchetto, si trasforma in una cassetta per riporre attrezzi ed accessori, da portare sempre con sé grazie alla pratica maniglia.

Pro. I pezzi sono resistenti.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Gioco di Pesca in Legno

Questo gioco da pesca è realizzato in legno massello naturale di alta qualità ed è rivestito con vernice ecologica, sicura per i piccoli. Perfetto per i bambini dai 3 anni in su ha i bordi lisci e senza superfici ruvide, per permettere di giocare liberamente. Il gioco li accompagna durante la fase del bagnetto ed è pensato per migliorare le abilità numeriche. Ogni pesce ha un numero diverso, un modo per far crescere la coordinazione occhio-mano, l’equilibrio del corpo e l’identificazione del colore quando i bambini giocano.

Pro. Il gioco è ben fatto.

Contro. I pezzi sono un po' piccoli

Tabelline e Problemini Giochi Educativi

Volete regalare un gioco educativo in grado di far divertire i bambini? Questo è quello che fa per voi. Il gioco quiz, basato sui programmi della scuola primaria, permette di imparare l'aritmetica in modo semplice. Il tabellone con le pedine consente di avanzare ogni volta che si risolve un problema e conquistare le coccardine. Grazie ai tre livelli di difficoltà, possono giocare insieme bambini di età diversa, per crescere e imparare.

Pro. Il gioco permette di far giocare insieme bambini di diverse età.

Contro. Per alcuni utenti il gioco è un po' lungo.

Castello cucù

Il simpatico castello da montare e un gioco di percorso per far divertire i più piccoli, adatto ai bambini dai 10 mesi in su non vedranno l'ora di far scivolare giù la pallina per i diversi livelli. Realizzato con materiali atossici e resistenti ha un design colorato e accattivante. Il castello è composto da 4 parti, di forma e colore differente, che devono essere impilati per far scivolare la pallina dalla cima della torre fino al giardino posizionato davanti all'ingresso del castello. Per stimolare ancora di più le sue capacità d'apprendimento, il bambino potrà creare percorsi diversi posizionando alcune parti del castello orizzontalmente, per renderlo personale, all'interno della confezione sono inclusi tanti coloratissimi adesivi.

Pro. Adatto ai bambini che vogliono scoprire e imparare.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Crea Il Tuo Acquario

Coloratissimo e divertentissimo, l'acquario da realizzare e personalizzare è perfetto per i bambini che amano il mare. Il piccolo potrà costruire l’acquario, inserire i pesciolini, colorare il fondale e aggiungere tanti accessori per dare libero sfogo alla fantasia. Il kit completo con ingranaggi meccanici in plastica, bottoni, basi trasparenti e adesivi attacca-stacca, permette di creare ogni volta un acquario sempre diverso. Per renderlo ancora più personale ci sono tanti pescolini da colorare: un granchio, un cavalluccio, il pesce chirurgo, il pesce pagliaccio, la stella marina e il polpo. Una volta completati possono essere inseriti negli ingranaggi e inizieranno a muoversi proprio come in un vero acquario. I fondali intercambiabili e personalizzabili, permettono al piccolo di inventare sempre storie nuove.

Pro. Il gioco è creativo ed educativo.

Contro. Tutti i pezzi sono in cartone.

