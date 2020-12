I migliori gadget hi-tech sotto i 100 euro da regalare a Natale

Siete alla ricerca di un regalo hi-tech e non volete spendere una fortuna?

Ecco allora vari gadget tecnologici acquistabili a meno di 100 euro. Innovativi prodotti di vario genere da mettere sotto l’albero, in grado di soddisfare ogni appassionato di tecnologia.

Nella nostra rassegna smart display, cuffie e auricolari Bluetooth, stampanti portatili e molto altro ancora.

Cuffie Sony con microfono

Per chi ha un piccolo budget ecco le interessanti cuffie Sony MDR-ZX110AP con microfono, driver al neodimio da 30 mm e un'ampia gamma di frequenza, che va da 12 Hz a 22 kHz.

Scopri di più su Amazon a 15 euro

Soundcore Motion+

Da Soundcore (brand del gruppo Anker) arriva lo speaker Bluetooth Motion+ con una potenza di 30W. Cassa senza fili disponibile in due colori (nero e rosso) compatibile con il codec aptX, impermeabile e con un'autonomia fino a 12 ore grazie alla batteria da 6.700 mAh.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

Soundcore Life P2

Da Soundcore anche le Life P2: auricolari Bluetooth completamente senza fili che vantano fino a 40 ore di autonomia. Cuffie dotate di 4 microfoni e tecnologia di soppressione del rumore durante le chiamate. Non dimentichiamo l'esclusiva tecnologia proprietaria BassUp che incrementa la resa delle basse frequenze e la resistenza ai liquidi, con certificazione IPX7.

Scopri di più su Amazon a 49 euro

Amazon Kindle

Il Kindle è uno degli ebook reader più famosi sul mercato. Un modello dalla lunghissima autonomia e dal costo contenuto, sottile e leggero, dotato di schermo da 6 pollici E-ink, touch, illuminato e WiFi.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

Fire TV Stick

La nuova Fire TV Stick è dotata di un processore quad-core da 1,7 GHz migliorato che la rende il 50% più potente rispetto all’ultimo modello. La nuova Fire TV Stick offre una riproduzione in streaming più rapida con risoluzione 1080p a 60 fps e compatibilità con la tecnologia HDR. Il WiFi dual-band e la doppia antenna supportano la connessione a reti a 5 GHz per uno streaming più stabile e meno interruzioni di connessione. Fire TV Stick è dotata anche di audio Dolby Atmos per riprodurre un suono avvolgente grazie a contenuti e ad altoparlanti compatibili, e di un telecomando vocale Alexa con pulsanti per l’accensione, la regolazione del volume e la disattivazione dell'audio per un facile controllo di TV, soundbar e ricevitori A/V.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

Echo Show 5 + Lampadina Philips Hue White

Nella nostra rassegna anche lo smart speaker con schermo Echo Show 5 accompagnato dalla lampadina intelligente Philips Hue White. Smart display da 5 pollici, con casse integrate, equipaggiato con l'assistente vocale Alexa. Echo Show 5 include tantissime funzioni utili a tutta la famiglia come seguire una ricetta di Giallozafferano, rimanere aggiornati sulle notizie locali del Gruppo Citynews o guardare in diretta le radio TV di Radio Deejay, RDS e RTL 102.5. E' anche in grado di riprodurre la nostra musica preferita da Amazon Music, Spotify e da altri servizi musicali.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

Polaroid Hi-Print

Da Polaroid la stampante tascabile Hi-Print con tecnologia di sublimazione termica. Con le speciali cartucce all-in-one, la stampante Hi-Print utilizza il calore per sigillare l'immagine finale in meno di un minuto, creando stampe resistenti all'acqua. Grazie al dorso adesivo, le foto Hi-Print trovano posto su armadietti, in album di ritagli e in molti altri posti visibili. Polaroid Hi-Print utilizza la connettività wireless Bluetooth ed un app dedicata per dar vita alle foto e ai ricordi presenti sul cellulare.

Scopri di più su Amazon a 99 euro