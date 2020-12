6 idee regalo natalizie per gli appassionati di corsa

Orologi, borracce e accessori per stupire e far contenti i runner anche Natale

Alzi la mano chi non ha almeno un amico, un parente o un conoscente appassionato di corsa? Lo sport sempre più popolare può essere praticato tutto l'anno e con tutte le condizioni atmosferiche, basta avere gli accessori giusti. Non c'è occasione migliore del Natale per fargli un bel regalo. Non sapete cosa comprare? Niente paura vi diamo qualche suggerimento per realizzare il regalo giusto.

Orologio da corsa

L'accessorio indispensabile che non può mancare nell'abbigliamento di un vero corridore è l'orologio. Questo Smartwatch include funzioni pratiche, come Activity Tracker che permette di contare i passi, tenere sotto controllo le calorie e la distanza percorsa. Inoltre, è dotato di cardiofrequenzimetro, 8 modalità sportive, il monitoraggio del sonno con i sensori di movimento ad alte prestazioni che controllano lo stato del sonno: profondo, superficiale, sveglio e forniscono un'analisi completa della qualità. Inoltre, grazie al saturimetro, il misuratore della pressione è possibile controllare le calorie bruciate. Se aspettate una chiamata importante grazie alle notifiche, agli sms e alle app come Whatsapp, Facebook, Messenger, Instagram, sarete sempre connessi. Lo schermo da 1,4 pollici touchscreen a colori TFT rende il funzionamento facile e veloce e con i 5 livelli di luminosità è possibile regolare la luminosità.

Pro. La batteria dura a lungo.

Contro. La vibrazione è debole.

Bottiglia termica

Caldo o temperature rigide, l'importante è avere sempre dietro l'acqua o una bevanda calda ed energizzante. Grazie alla bottiglietta termica questo è possibile. Facile da trasportare, il doppio rivestimento mantiene fredde o calde le bevande per rifocillarci dopo un lungo allenamento. Il coperchio in acciaio inossidabile è dotato di una guarnizione che impedisce la perdite del liquido anche quando si è in movimento. Disponibile in diversi colori accontenterà tutti i gusti. Completata da un porta bottiglia e da un moschettone per non perderla mentre vi allenate, è facile da avere sempre con sé. Gli scovolini di diverse dimensioni, permettono di pulire facilmente la bottiglia.

Pro. Mantiene bene la temperatura del contenuto.

Contro. Per alcuni utenti è troppo grande.

Guanti

Quando arriva l'inverno la prima cosa da fare è coprirsi e mettersi al sicuro, in questo caso i guanti sono fondamentali. La perfetta combinazione di tessuto jacquard e fodera in morbido pile, assicurano il massimo del caldo. Progettato con polsini lunghi, protegge le mani dal vento, ed è un'ottima scelta per svolgere varie attività all'aria aperta come il ciclismo, la corsa e l'escursionismo. Grazie alla funzione touchscreen sul pollice e l'indice, è possibile utilizzare lo smartphone e altri dispositivi senza togliersi i guanti. Il rivestimento con una stampa in silicone permette di afferrare bene gli oggetti senza correre il rischio di farli cadere. Disponibile in nero o grigio potrete accontentare ogni gusto.

Pro. I guanti sono realizzati in un tessuto di qualità.

Contro. Per alcuni utenti le cuciture creano fastidi.

Maglia a manica lunga

Gli appassionati di corsa sanno bene che l'abbigliamento giusto è fondamentale per vivere l'esperienza della corsa in totale libertà. Quindi uno dei regali da non farsi sfuggire è la maglia a maniche lunghe a compressione. Oltre a mantenere al caldo, il materiale traspirante permette di rimanere sempre asciutti, mentre la tecnologia Moisture Transport System espelle il sudore dal corpo e il tessuto asciuga rapidamente. La tecnologia anti-odore, inoltre, impedisce la proliferazione di microbi e previene la formazione di odori. Perfetta da usare quando le temperature sono rigide grazie alle cuciture a 4 vie avrete libertà di movimento.

Pro. La maglia si adatta bene ad ogni fisico e non stringe.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è leggero.

Fascia da braccio

Anche per il runner più appassionato è difficile separarsi dal proprio smartphone. Rimanere sempre connessi è fondamentale, quindi il regalo perfetto è la fascia da braccio in cui conservare il telefonino senza correre il rischio di perderlo o di farlo cadere. Le tasche laterali permettono di avere dietro l'indispensabile come le chiavi della macchina o di casa. Il tessuto impermeabile e la fascia fosforescente permettono di usare l'accessorio da braccio con ogni condizioni climatica e garantire la massima sicurezza.

Pro. Il tessuto elastico è morbido.

Contro. La parte in plastica a volte aderisce troppo allo schermo.

Cappello con lampada

Per chi ama correre la sera il berretto con luce a led non può mancare sotto l'albero di Natale. Il berretto è formato da 4 fari che possono essere usati alternativamente e sono dotati di tre livelli di luminosità per adattare la luce in base alle necessità. I faretti riescono a coprire un raggio ampio e possono essere rimossi per il lavaggio o la ricarica, basta collegare la lampada ad una porta usb. Una volta completata avrete fino a 4 ore di uso continuo o 68 ore di utilizzo intermittente realistico. Il cappello caldo e comodo, oltre a consentirvi di allenarvi al sicuro, vi tiene al riparo dal freddo e dal vento invernale. Il modello unisex è disponibile in nero e grigio.

Pro. Il cappello è caldo e luminoso.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

