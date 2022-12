Colori e creatività: i regali di Natale per piccoli artisti

Il Natale è un periodo magico per i bambini e per tutta la famiglia. Per renderlo ancora più colorato e unico, abbiamo pensato ai regali speciali da mettere sotto l'albero per stimolare la fantasia e creatività di grandi e piccini, e per passare del tempo di qualità insieme creando addobbi e disegni per uno dei periodi più sentiti dell'anno.

Vediamo quindi i regali di Natale per sorprendere i piccoli artisti di casa e passare un coloratissimo Natale in famiglia!

Carioca Baby: set di tempere a dita e grembiulino

Il set Carioca Baby tempere + grembiulini è il set perfetto per gli artisti più scatenati. Le tempere a dita certificate 2+ sono perfette per i primi capolavori dei più piccini ma senza paura delle macchie grazie al pratico grembiulino impermeabile incluso nel set.

Nella confezione troverai 6 barattoli da 80 ml di tempera utilizzabili direttamente con le dita, senza l'uso del pennello, dai colori brillanti, con i quali creare sfumature e nuove nuances in maniera semplice e veloce, e un grembiule con maniche lunghe e tasche capienti, collo regolabile con velcro ed etichetta per scrivere il nome.

Le tempere a dita Baby sono adatte e certificate per bimbi a partire dai 24 mesi di età, atossiche, inodori, specificatamente realizzate per allenare la manualità dei più piccoli, gluten free e dermatologicamente testate, risultando sicure anche per la pelle dei bambini.

Carioca Set Baby 1+

Il Kit di Colori per Bambini di Carioca è pensato per i più piccoli a partire dai 12 mesi. Ottimi per la scuola e il tempo libero per disegnare, colorare e realizzare bellissimi lavori, questo kit include una scatola di 6 pennarelli Baby Teddy con inchiostro superlavabile (rimovibile dalla pelle e dai tessuti con acqua senza sapone) e cappuccio ventilato anti soffocamento; un set di 10 matitoni Baby 3in1 e una Confezione di 6 pastelli a cera colorati a forma di orsetto, tutti disegnati per allenare il movimento a presa e la creatività dei tuoi bambini (impugnatura digitale). Ogni colore, infatti, è abbinato a una diversa emozione.

Carioca Set Baby 2+

Il Kit colori Baby per Bambini di Carioca è pensato per sviluppare la creatività e il divertimento dei piccoli di casa. Tutti i colori sono ottimi per l'asilo, la scuola e il tempo libero, per disegnare, colorare e realizzare bellissimi lavori.

Il kit include 12 pennarelli Baby Marker con cappuccio ventilato anti soffocamento, 8 pastelli Baby, 10 matitoni triangolari Baby e set di 6 tempere a dita Baby, per un totale di 36 pezzi. Tutti i prodotti, inoltre, sono sicuri per i bambini a partire dai 2 anni di età, non tossici e senza glutine.

Carioca Set Acquarell

Il set Acquarell di Carioca è l’ideale per gli amanti degli acquerelli e delle sfumature, per la scuola, per i progetti artistici e per dare sfogo a tutta la creatività di adulti e bambini. Il kit contiene 24 matite acquerellabili Acquarell, con mina morbida, resistenti alle cadute e acquerellabili con acqua e pennello; 12 pennarelli Acquarell lavabili a punta pennello bloccata acquerellabili e sfumabili con acqua e pennello, ideali per carta da disegno; 24 acquerelli in pastiglia con colori brillanti e facilmente miscelabili tra loro, che consentono di ottenere infinite sfumature, e 6 tempere solide in stick Temperello dai colori mescolabili tra loro e ad alta coprenza, perfetti da usare su carta, cartoncino, legno e cartone.

Carioca Set Temperello

Il set Temperello è l’alleato numero 1 di tutti gli artisti in erba! Le tempere solide Temperello, infatti, sono perfette per esprimere tutta la creatività grazie alla loro versatilità senza sporcare nulla, facili da lavare e da pulire dalle superfici: dimenticatevi acqua e pennelli e iniziate a colorare!

Il kit include: 10 tempere solide in stick per stoffa Temperello Fabric; 6 tempere solide in stick dai colori metallizzati mescolabili tra loro e ad alta coprenza Temperello Metallic; 6 tempere solide in stick dai colori fluo mescolabili tra loro e ad alta coprenza Temperello Neon; 12 tempere solide in stick dai colori mescolabili tra loro e ad alta coprenza Temperello classici.

Scatola in latta Carioca Color Kit

Sono bellissime, nelle quattro colorazioni blu, giallo, rosso o verde, le scatole in latta metallica riutilizzabili di Carioca, con 100 pennarelli a inchiostro superlavabile (40 a punta grande e 60 a punta fine). All'interno della scatola troverai anche un album da colorare, perfetto per i piccoli artisti che non vogliono rimanere a corto di pennarelli e idee. La scatola in latta, ideale per il Natale, si può riutilizzare e far diventare un comodo porta oggetti o raccoglitore di disegni e lavoretti.

Carioca Tita Maxi Rainbow Set

Capace di lasciare letteralmente a bocca aperta, la Carioca Tita Maxi Rainbow Set è la nuova scatola di matite lunga un metro, che contiene 80 colori e sfumature brillanti e lavabili per realizzare meravigliose opere d'arte.

Le Carioca Tita hanno corpo esagonale e mina di 3 mm di diametro, sicura e super resistente alla caduta, che non si scheggia se si rompe. Con tutte queste matite è impossibile rimanere senza la giusta colorazione o a corto d'idee!

