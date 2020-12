Regali di Natale: le idee regalo marcate Chiara Ferragni Collection

Dalle cover per iPhone ai trucchi per viso, labbra e occhi, il regalo di Natale perfetto è marcato Chiara Ferragni

Come ormai tutti sanno, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate a livello mondiale; nata come blogger con The Blonde Salad, Chiara Ferragni ha dato vita ad un brand tutto suo, Chiara Ferragni Collection, diventando così imprenditrice e anche designer.

Apprezzatissimi dai fan, coloratissimi e super glam, i prodotti marcati CF sono il regalo di Natale perfetto per un'amica o per la tua lei: dalle cover per iPhone ai trucchi in collaborazione con Lancome, passando per beauty bag e pochette, ogni donna apprezzerà il dono ricevuto!

Cover Flirting con pelliccia

Questa cover marcata Chiara Ferragni è realizzata in pelliccia di capra verde militare e pelle e decorata con i classici occhi del marchio CF. Compatibile con iPhone 6, 6 Plus e 6S Plus, questa cover si contraddistingue per il design esclusivo e di alta qualità e si adatta perfettamente al tuo iPhone senza essere d'impaccio, grazie al suo spessore contenuto e alla sua incredibile leggerezza.

Scoprila in vendita su Amazon a 20,86€

Cover Flirting con glitter blu

La cover per iPhone di Chiara Ferragni Collection è l'ideale per abbellire il proprio smartphone in modo trendy e colorato. Dotata di ritaglio per la macchina fotografica e realizzata in 100% Poliuretano di alta qualità, questa cover è impreziosita da glitter luminosi di colore blu e risulta morbida al tatto e facile da applicare. Inoltre, è compatibile con iPhone 6 e 6S e garantisce la massima protezione da graffi, danni ed urti, senza rinunciare allo stile.

Scoprila in vendita su Amazon a 14,90€

Cover Hot Dream con glitter rossi

Una morbida cover per iPhone caratterizzata da liquido interno con decorazioni di glitter rossi, stampa Hot Dreams a contrasto e l'iconico dettaglio logato della collezione di Chiara Ferragni. Realizzata in misto policarbonato, questa cover è compatibile con iPhone 8 Plus, adattandosi perfettamente al telefono, e dona un tocco di stile unico.

Scoprila in vendita su Amazon a 22, 57€

Cover morbida in bianco e nero

Una cover morbida realizzata in misto plastica e poliuretano con decorazione degli iconici occhi del brand Chiara Ferragni Collection. Inoltre, si presenta nei colori del bianco e nero ed è compatibile con iPhone 6 Plus e iPhone 6S Plus.

Scoprila in vendita su Amazon a 14,90€

Cover morbida trasparente

Una cover trasparente in gomma con liquido azzurro e decorata con l'iconico Eyelike del brand Chiara Ferragni Collection e due palme. Realizzata in misto policarbonato, risulta morbida e leggera ed è compatibile con iPhone 6, 6S e 6S Plus.

Scoprila in vendita su Amazon a 14,90€

Cover Flirting con glitter rosa

Dall'esclusivo design di alta qualità e dal look accattivante, questa cover è è impreziosita da glitter luminosi di colore fuxia e decorata dall'iconico Eyelike di Chiara Ferragni, è dotata di ritaglio per la macchina fotografica, permette un utilizzo facile di tutte le funzioni dello smartphone e ne garantisce la massima protezione da graffi, danni ed urti, senza rinunciare allo stile. Compatibile con iPhone 6 Plus e 6S Plus, questa cover si caratterizza anche per lo spessore contenuto l'incredibile leggerezza, che permettono di utilizzare il cellulare senza nessun intralcio.

Scoprila in vendita su Amazon a 14,90€

Cover morbida Chiara's Palace

La cover Chiara's Palace di Chiara Ferragni si caratterizza per il design glamour-chic e contemporaneo. Questo intramontabile accessorio nasce come ispirazione emotiva e stilistica anticonvenzionale e presenta una superficie in gomma trasparente impreziosita dalla stampa dell'iconico tema Chiara's Palace con oggetti di scena e un liquido dalla cromia a contrasto in movimento. Inoltre, è compatibile con IPhone X ed è realizzata in poliuretano e plastica.

Scoprila in vendita su Amazon a 20,31€

Pochette Eyelike rosa

La pochette Eyelike a marchio Chiara Ferragni Collection è perfetta per essere indossata durante un pomeriggio di shopping tra amiche o per riporre trucchi e piccoli oggetti. Dal design coloratissimo è realizzata in vinile con patch in silicone che riproduce l'Eyelike, il logo simbolo del brand, ed ha una chiusura con zip superiore. Lo spirito pop che contraddistingue la linea Chiara Ferragni Collection si esprime quindi appieno in questo stilosissimo accessorio, disponibile nei colori del rosa e del nero e perfetto da abbinare ai differenti look proposti nella collezione autunno-inverno 2020 di Chiara Ferragni.

Scoprila in vendita su Amazon a 80,00€

Portacarte di credito Flirting

Un portacarte super glam in tessuto glitter argentato e decorato con ricamo del logo Eyelike sul davanti. Questo portacarte fa parte della collezione Flirting di Chiara Ferragni e ha l'interno foderato in tessuto, una tasca centrale con chiusura a zip e 4 scomparti per carte, biglietti o banconote posti sul retro, mentre le dimensioni ridotte (13x8cm) lo rendono perfetto anche per essere inserito in una pochette. Un accessorio originale, capace di fare la differenza e dare un tocco pop a qualunque tipo di stile!

Scoprilo in vendita su Amazon a 95,00€

Palette multitrucco Lancôme x Chiara Ferragni

La palette limited edition Lancôme x Chiara Ferragni contiene tutto il necessario per un make up completo e super glamour di occhi, viso e labbra. Ricca di prodotti di altissima qualità, perfettamente in linea con gli standard del marchio cosmetico francese, questa splendida palette si presenta in un pack rosa super femminile, con una pioggia di glitter rosa e l’oramai celebre Eyelike, logo del brand Chiara Ferragni Collection. Al suo interno, poi, troviamo una selezione di di trucchi in polvere compatta dalle nuance di tendenza: 4 ombretti dalle sfumature naturali, perfette sia per un make up da giorno che per uno smokey eyes naturale, un blush rosato e tre illuminanti declinati in varie nuance e ideali per ogni tipologia di incarnato. Infine, concludono la selezione quattro rossetti in crema, proposti in varie sfumature di rosso, un lipgloss trasparente ricco di micro perlescenze e 3 pennelli da trucco - uno per gli occhi, uno per le labbra e uno per il viso.

Scoprilo in vendita su Amazon a 59,20€