Regali di Natale: le idee regalo marcate Chiara Ferragni Collection

Come ormai tutti sanno, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate a livello mondiale; nata come blogger con The Blonde Salad, Chiara Ferragni ha dato vita ad un brand tutto suo, Chiara Ferragni Collection, diventando così imprenditrice e anche designer.

Apprezzatissimi dai fan, coloratissimi e super glam, i prodotti marcati CF sono il regalo di Natale perfetto per un'amica o per la tua lei: dai quaderni ai diari, passando per beauty bag, scarpe e pochette, ogni donna apprezzerà il dono ricevuto!

Set da 5 Maxi Quaderni Chiara Ferragni X Pigna

Scoprilo in vendita su Amazon

Astuccio Chiara Ferragni X Pigna

Scoprilo in vendita su Amazon

Matite Chiara Ferragni x Pigna, set 3 matite assortite

Scoprilo in vendita su Amazon

Bambola Chiara Ferragni X Trudi Limited Edition Doll

Scoprilo in vendita su Amazon

Diario Chiara Ferragni

Scoprilo in vendita su Amazon

Set di 4 Gomme Chiara Ferragni x Pigna

Scoprilo in vendita su Amazon

Cappello Chiara Ferragni Collection Logomania Nero

Scoprilo in vendita su Amazon

Borsa nera in ecopelle con nappa di Chiara Ferragni

Scoprila in vendita su Amazon

Portacarte di credito Flirting

Scoprilo in vendita su Amazon

Borsa Small Eyelike Glitter Argento

Scoprila in vendita su Amazon

Zaino Chiara Ferragni Eyestar piccolo

Scoprilo in vendita su Amazon

Borsa a tracolla Eyelike di Chiara Ferragni

Scoprila in vendita su Amazon

Borsa Shopper Eyelike con Stampa

Scoprila in vendita su Amazon

Borsa Crossbody Frame Eye

Scoprila in vendita su Amazon

Sneaker in pelle di Chiara Ferragni

Scoprile in vendita su Amazon

Stivali Alti Hearts Nero

Scoprili in vendita su Amazon

Ciabatte in ecopelliccia di Chiara Ferragni

Scoprile in vendita su Amazon