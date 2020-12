Regali di Natale: 15 pensierini per tutti i gusti a meno di 15€

15 idee regalo originali e divertenti per far felici i propri cari senza spendere molto

Natale si avvicina, e anche se tutti avremmo il desiderio di rendere felici amici e parenti con regali strabilianti, non sempre se ne ha la possibilità economica. Ma niente paura! Grazie a questa guida, infatti, troverete 15 idee regalo per tutti i gusti ed economici, per rendere felici i propri cari con idee originali e divertenti senza svuotare il portafoglio!

Tavoletta Grafica LCD per Scrittura da 8,5 Pollici

La tavoletta grafica è uno strumento che permette di scrivere, disegnare e prendere appunti senza sprecare carta. Facile da usare e dotata di magnete, così da essere attaccata facilmente al frigo o ad altre superfici in metallo, questa tavoletta grafica è molto sensibile al tocco e risulta comoda anche come "to do" o lista della spesa, permette di eliminare facilmente gli appunti presi tramite un'icona presente sullo schermo ed è dotata di sistema di blocco per la cancellazione accidentale. Inoltre, è possibile usare qualunque tipo di oggetto, dita comprese, per scrivere sulla tavoletta e questa può essere cancellata più di 100.000 volte nel corso della sua vita; è disponibile in 5 colori (rosso, bianco, verde, blu e nero) e utilizza una batteria a bottone CR2016, che può essere comodamente sostituita al bisogno. Infine, questa tavoletta è dotata di certificazione CE e nella confezione troverai anche una calamita con biadesivo da applicare sul retro della tavoletta, una penna e un cordoncino.

Orologio al quarzo da tasca in stile vintage

Per uno stile unico e di classe, l'orologio da taschino di BestFire è un'ottima idea regalo di Natale per chi ama gli oggetti classici e tradizionale. Dotato di movimento al quarzo e con una superficie liscia ed estremamente lucida, questo orologio in stile vintage è leggero e comodo da portare in tasca (diametro della cassa circa 4,7 cm; peso 53 g), ha un quadrante bianco con lancette di ore, minuti e secondi, una regolazione dell’orario facile ed intuitiva e un pulsante di rilascio della cassa. Inoltre, è disponibile in tre colori diversi (nero, bianco e oro) e viene spedito con una catena in acciaio inox lunga 37,5 cm e una pellicola antigraffio ma senza confezione regalo.

Set da 5 paia di calzini colorati

Realizzati in morbido cotone di alta qualità, caldo e traspirante, questi calzini si caratterizzano per le stampe divertenti e coloratissime a tema animali. Disponibili in 4 fantasie diverse, sono abbastanza lunghi e hanno i bordi elasticizzati; inoltre sono molto comodi da indossare, tengono i piedi al caldo e sono taglia unica, calzando bene per numeri dal 35 al 40 EU.

Guanti invernali touch screen unisex

I guanti touch screen sono un regalo sempre gradito, risultando utilissimi per tutti coloro che vogliono tenere al caldo le mani senza dover rinunciare ad utilizzare lo smartphone! I guanti marcati Vbiger sono leggeri e pratici ma allo stesso tempo caldi e confortevoli. Realizzati in morbida lycra con cuciture solide, sono poi dotati di un piccola taschina per le chiavi o altri oggetti cucita nella parte interna e sono dotati di funzione touch screen, che funziona perfettamente e consente di utilizzare liberamente lo smartphone, l'iPad o altri dispositivi con uno schermo tattile intelligente, risparmiando la fatica di togliersi i guanti.

Cofanetto One Night in New York di Maybelline

Perfetto da regalare a ragazze e donne che amano stupire anche solo con lo sguardo, il cofanetto di Natale in edizione limitata di Maybelline New York si compone di una pochette argentata, una matita occhi LineRefine Expression Kajal e un mascara Ciglia Sensazionali. La matita occhi è un kajal nero e waterproof molto facile da applicare, mentre il mascara a lunga tenuta Ciglia Sensazionali ha una formula fluida e leggera che dona volume e definizione effetto ventaglio, per uno sguardo sensazionale che dura tutta la notte!

Penna multifunzione per amanti del tuttofare

Gadget divertente e molto utile, perfetto come idea regalo per gli appassionati del bricolage e del tutto fare, quella di Hongred è una penna multifunzione dotata di diverse funzioni aggiuntive, molto utili e interessanti: righello in 5 diverse scale, una livella a bolla, due piccoli cacciavite (uno piatto e uno a croce), una estremità con gommino per touch screen e una clip tascabile, oltre a 4 ricariche di inchiostro per la penna. Realizzata con forma esagonale che ne impedisce il rotolamento, è disponibile in tre colori (nero, bianco e giallo) ed è di ottima qualità: approvatissima!

Set di due portachiavi magnetici Kissing Pig

Il set marcato Fooni è un pensierino divertente ed originale, perfetto da regalare alla propria metà, che si compone di due portachiave magnetici e staccabili a forma di maialini innamorati, uno di colore nero e uno rosa. Realizzati in lega di zinco e metallo, i portachiave sono resistenti e perfettamente realizzati e vengono inviati una confezione regalo curata color rosso Natale.

Zainetto monospalla con porta USB

Realizzato in poliestere robusto, resistente e idrorepellente, questo zainetto ha un eccellente rapporto qualità prezzo e può essere comodamente utilizzato come zaino monospalla, portato sul petto o come borsello da viaggio. Perfetto per trasportare comodamente piccoli oggetti ed effetti personali, le tasche esterne con cerniere in metallo e i numerosi scompartimenti interni consentono di tenere tutto in ordine, ed è dotato di fibbia dal design antifurto e tracolla regolabile. Inoltre, questo zainetto è disponibile in 9 colori diversi ed è dotato di una porta esterna USB, con due cavi inclusi (Lightning/I-Phone e Micro-Usb/Android), da collegare ad una power bank per poter comodamente ricaricare il proprio smartphone senza dover aprire lo zaino.

Set di 4 Pezzi Mini Portamonete in Tela

Perfetto per un pensierino di Natale a colleghe e amiche, questo set si compone di 4 borsellini coloratissimi a tema fenicotteri. Realizzati in tela, le dimensioni (12cm x 9cm) li rendono comodissimi da tenere in borsa o in tasca per trasportare contanti, chiavi di casa, piccoli oggetti ma anche per riporre le mascherine chirurgiche o in stoffa quando non devono essere indossate. Inoltre, ogni borsellino ha una fantasia diversa, una chiusura con cerniera e una fodera interna.

Bracciale con magneti per bricolage e fai da te

Un'altra idea regalo per gli amanti del fai da te, questo bracciale è dotato di 15 magneti interni super potenti che gli consentono di trattenere tantissimi piccoli oggetti metallici, come chiodi, punte da trapano e brugole, lasciando le mani libere di lavorare e aiutandoti a tenere sotto controllo tutti gli strumenti necessari. Leggero e comodo da indossare, può essere portato al polso, come un bracciale, o fissato alla cinta dei pantaloni, e si adatta comodamente a qualsiasi tipo di polso (taglia unica - dimensioni 36 x 9 cm).

Sciarpa unisex morbida e calda

Disponibile in 3 colori diversi (grigio, nero e rosso), la sciarpa di VicSport si adatta a tantissimi stili diversi e risulta morbida, calda e confortevole da indossare. Dall'aspetto curato ed raffinato, questa sciarpa è ben fatta, realizzata in fibra acrilica, con un'ottima trama e un ottimo filato, è abbastanza grande senza essere ingombrante (185 x 35 cm) ed è la soluzione perfetta per un regalo elegante ad un prezzo molto vantaggioso.

Salvadanaio con counter automatico digitale

Idea regalo perfetta per chi ama tenere tutto sotto controllo, ma anche per insegnare ai più piccoli come risparmiare i propri soldini, questo salvadanaio è realizzato in plastica trasparente resistente ed è dotato di un coperchio con schermo LCD che memorizza e calcola il valore delle monete inserite al suo interno (funziona solo con Euro). Con una capienza di 1,8L, può contenere circa 800-1000 monete, funziona con 2 pile AA (non incluse), ha due comandi +/- sul coperchio per poter inserire anche manualmente il valore delle monete inserite (utile anche se si desidera inserire delle banconote) ed è coperto da una garanzia di 2 anni.

Cofanetto regalo con 6 bombe da bagno fatte a mano

Il cofanetto di Bomb Cosmetics è l'idea regalo perfetta per chi ama coccolarsi con un bel bagno caldo e profumi rilassanti. Realizzate a mano, cruelty free e miscelate con oli essenziali puri e burri naturali, le bombe da bagno sono decorate con fiori secchi e applicazioni naturali, sono colorate e profumatissime e sono confezionate in un bellissimo pacchetto regalo.

Calzini unisex con sushi box

Divertenti e comodissimi da indossare, i calzini Sushi di Rainbow Socks sembrano veri e propri bocconi di sushi. I calzini vengono impacchettati in una scatola per sushi, come se fossero preparati da un vero ristorante nipponico, all'interno della quale troverai anche un’erba decorativa, zenzero e wasabi, creati con i ritagli di tessuto. Il segreto del Sushi Socks Box è di piegare i calzini in modo che assomiglino ad un vero nighiri (pezzi di pesce su polpettine di riso), riproducendo fedelmente anche il colore e la fattura del pesce. Inoltre, i calzini sushi sono realizzati in cotone pettinato di alta qualità, certificato da Oeko Tex, e sono dotati di bordo morbido e cuciture piatte, per il massimo comfort.

Scrapbook Explosion Box - album creativo e personalizzabile

Lo scrapbooking è un'arte creativa che consente di creare e personalizzare album attraverso l'uso di fotografie, immagini, scritte, didascalie, applicazioni e ornamenti. L'explosion box di E-Bestar è una scatola divisa in decine di scomparti e sezioni da personalizzare con la tecnica dello scrapbooking per uno scrigno ricco di ricordi, sorprese e momenti emozionanti. Realizzata in cartone spesso color antracite, con una superficie relativamente ruvida in modo che la colla possa aderire bene, può contenere tantissime foto con dimensioni inferiori a 10 x 11 cm, ed è la scelta ideale per un regalo personalizzato, con cui dar sfogo alla propria creatività e fantasia e condividere ricordi. Nella confezione, inoltre, sono compresi tantissimi accessori, tra cui una piccola scatolina removibile per l'inserimento di un piccolo regalo, diversi tipi di origami dove scrivere una dedica o inserire delle foto, sticker decorativi, tasche per foto formato polaroid, un nastro decorativo, un nastro biadesivo, una coppia di piccoli girasoli e molto altro.

