Regali di Natale last minute: le migliori proposte dal mondo della tecnologia

Siete alla ricerca degli ultimi regali di Natale ?

Ecco allora una lista di interessanti prodotti tecnologici proposti da Amazon.it. Gadget hi-tech con consegna garantita prima del 25 dicembre, adatti ad ogni budget e realizzati da noti marchi come Apple.

iPhone 15 Pro Max

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovo iPhone 15 Pro Max. Smartphone potente, dal raffinato design e con un avanzato comparto fotografico. Cellulare ora dotato di un design robusto e leggero in titanio, a prova di schizzi, gocce e polvere. Proseguiamo con il display Super Retina XDR da 6,7", con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz, ed il potentissimo processore A17 PRO. Non dimetichiamo l'avanzato comparto fotografico con camera principale da 64 MP e nuovo zoom ottico 5X.

Scopri di più su Amazon in offerta a 1.629 euro

iPad: versatile ed elegante

Proseguaimo la nostra rassegna dall'iPad di decima generazione, dotato di schermo da 10,9 pollici e design sottile ripreso da iPad Air. Questo modello utilizza il processore A14 Bionic ed è compatibile con la tastiera Magic Keyboard Folio, acquistabile separatamente. Non manca, infine, la compatibilità con Apple Pencil (prima generazione).

Scopri di più su Amazon in offerta a 549 euro (sconto 7%)

Echo Dot

Da Amazon l'Echo Dot: il noto smart speaker con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa. Un versatile prodotto dal costo contenuto, disponibile in varie colorazioni per tutti i gusti. Non manca, infine, la versione con orologio/sveglia.

Scopri di più su Amazon in offerta a 24 euro (sconto 63%)

Mini Arcade Machine

La nostra rassegna prosegue con un micro cabinato da sala giochi che include all’interno ben 156 giochi. Una mini console portatile rétro con schermo Lcd a colori da 2,8 pollici, alimentata a batteria, dotata di un joystick a 8 direzioni e tasti funzione.

Scopri di più su Amazon a 45 euro

Cassa Bluetooth Soundcore Motion+

Da Soundcore (brand del gruppo Anker) arriva lo speaker Bluetooth Motion+ con una potenza di 30W. Cassa senza fili disponibile in due colori (nero e rosso) compatibile con il codec aptX, impermeabile e con un'autonomia fino a 12 ore grazie alla batteria da 6.700 mAh.

Scopri di più su Amazon a 99 euro