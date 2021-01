Idee originali da regalare alla Befana

La Befana è una strega buona, che a cavallo di una scopa lascia all’interno delle calze dolci e caramelle per i bambini. Riceverla segna la fine delle festività, ma è anche un momento divertente per i piccoli che non vedono l’ora di scoprire cosa hanno ricevuto.

Se i calzettoni non possono mancare nelle case il 6 gennaio, è possibile rendere la fine delle feste ancora più divertente con doni originali. Vediamo qualche idea per rendere indimenticabile l’arrivo della Befana.

Calza della Befana

La calza della Befana è un regalo scontato, ma nello stesso tempo anche il più atteso, per rendere il pensiero del tutto personale, la scelta migliore è quella di munirsi di una calza vuota e riempirla con dolci e giochi. Questo set formato da tre modelli in 3D ha come protagonisti Babbo Natale, il pupazzo di neve e la renna Rudolph. Realizzate in tessuto di flanella e non tessuto è resistente, lavabile e può essere riutilizzata anno dopo anno. La calza di circa 46 cm e con l'apertura di 22 cm è perfetta per inserire tutto quello che volete al suo interno. Non vi resta che appenderla in modo semplice e sicuro su alberi, caminetti e pareti.

Pro. Il set è realizzato con materiali morbidi.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Bambola della Befana

Se volete far felici i più piccoli con caramelle e dolci ma in modo più originale, il classico calzettone può essere sostituito dalla bambola della Befana. La simpatica streghetta a cavallo della scopa può essere completata da un pratico sacchetto in cui mettere i vostri regalini. Il viso divertente della Befana ha anche una valenza positiva, viene considerata un ottimo sciacciaguai da appendere dietro la porta. Questo modello grazie al laccetto che si trova sulla schiena può essere appeso con pochi e semplici gesti ed è resistente al tempo e all’usura grazie al materiale in resina e tessuto imbottito.

Pro. La bambola è particolare.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Libri a tema Befana

Il libro è sempre un ottimo modo per spingere i piccoli alla lettura e far sviluppare la loro fantasia. Se siete alla ricerca di un testo a tema non potete rinunciare a le "Fiabe della buonanotte sulla Befana per bambini". Il volume è una raccolta delle più belle favole della buonanotte in cui la protagonista assoluta è la strega buona. I piccoli non vedranno l’ora di andare a letto e di sicuro si addormenteranno con un sorriso sulle labbra, un modo perfetto per concludere la giornata e per rafforzare il legame con loro.

Pro. Le immagini sono ben fatte e le fiabe regalano insegnamenti.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Giochi di magia

La magia affascina i bambini, quindi per farli contenti e concludere le festività natalizie in modo divertente, il sei gennaio è l’occasione giusta per regalare giochi a tema magia. Il kit oltre a far contenti i più piccoli è pensato per sviluppare le abilità motorie e il coordinamento oculo manuale. I trucchi di magia professionali sono ideali per i piccoli maghetti principianti, perché sono facili da utilizzare e incrementano la fiducia dei bambini. Dalla palla evanescente alla scatola con moneta magica, fino ai fazzoletti di seta segreti o alla grande fuga, con i 10 trucchi a disposizione i bimbi si potranno divertire in compagnia dei loro fratellini.

Pro. Il kit è ben fatto e ha un aspetto retrò.

Contro. I giochi devono essere spiegati da un adulto.

Gioco da tavolo

Come Natale, anche il giorno della Befana è l’occasione giusta per scartare i regali e trascorrere la giornata in compagnia della propria famiglia, per questo i giochi da tavolo sono il passatempo ideale per rendere il 6 gennaio ancora più divertente. Il gioco è un percorso a quiz, basato sui programmi della scuola primaria, per sviluppare il lessico e la conoscenza della lingua italiana. Grazie a tre livelli di difficoltà, anche bambini di età diversa possono giocare insieme. Il tabellone, la base per spinner e la freccia permettono di avanzare ogni volta che si indovina una domanda o si supera una mini-prova conquistando una coccardina dopo l’altra.

Pro. Permette ai bambini di imparare.

Contro. Può diventare difficile per i bambini piccoli.

Laboratorio di scienze

Ai piccoli piace sperimentare e imparare sempre cose nuove, quindi un regalo perfetto per rendere indimenticabile il 6 gennaio è il set da laboratorio di scienze. I bambini non vedranno l'ora di fare tanti nuovi esperimenti grazie alle 10 schede di attività cancellabili per essere pulite ogni volta che si termina un esperimento. Il set primary science è composto dal becher, dalla lente di ingrandimento, dall’imbuto, da una pipetta, una boccetta, pinzette, occhiali e cilindri grandi e piccoli per esperimenti di ogni tipo, il tutto realizzato a misura di bambini.

Pro. Il kit permette di realizzare diversi esperimenti.

Contro. Per gli esperimenti bisogna utilizzare ingredienti primari.

Kit creazione slime

Colori e divertimento sono le caratteristiche principali di questo gioco che di sicuro farà contenti i più piccoli il 6 gennaio. Il kit per la creazione degli slime non solo vi permetterà di trascorrere un divertente pomeriggio in compagnia dei bimbi, ma aumenta la creatività e la coordinazione occhio-mano, non dovete fare altro che sperimentare tutti i 70 accessori inclusi nel kit. Il giocattolo antistress può essere pizzicato, ruotato, tirato, vi basterà dare libero sfogo alla fantasia aggiungere fette di frutta, polvere glitterata, palla di schiuma e avrete una super melma personalizzata.

Pro. Il kit è divertente e super colorato.

Contro. I vasetti sono un po’ piccoli.

Film sulla Befana

Dopo una giornata di divertimenti e giochi, un modo per rilassarsi in compagnia di tutta la famiglie e guardare un bel film, poi se è a tema Befana, i piccoli saranno super contenti del regalo. Il film perfetto è "La Befana Vien Di Notte" in cui la protagonista è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: di notte si trasforma nella Befana! Tutto si complica quando a ridosso del 6 gennaio viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny, che vuole vendicarsi della strega buona perché vent’anni prima gli aveva rovinato l’infanzia. Fortunatamente sei alunni della maestra assistono al rapimento e decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre.

Pro. La storia è ben costruita.

Contro. É un film prettamente per bambini.

Le origini della festa della Befana

Tutti aspettano il giorno della Befana per ricevere regali e dolciumi, questo non vale solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Le origini di questa festività vanno ricercate nelle credenze pagane del nord. Qui era molto ambita la figura di Perchta, una divinità della tradizione alpina guardiana degli animali nei periodi invernali. La donna anziana appariva 12 giorni dopo Natale e questa tradizione nel corso degli anni si è unita a quella dei doni di Santa Lucia.

Se nel periodo moderno i dolci e i giochi sono i regali scelti per festeggiare il 6 gennaio, anticamente veniva indicata come la vecchietta che portava il carbone. Questa usanza deriva da alcuni riti pagani in cui si bruciavano fantocci che indossavano abiti vecchi per simboleggiare l’anno che si lasciava alle spalle.

Oggi il carbone vero, che si porta ai bambini monelli, è stato sostituito con quello dolce.

