Come stupire gli amici? 10 Piccoli elettrodomestici a meno di 50 euro

Quando pensiamo ai regali per amici e parenti, il nostro obiettivo è stupire. Spesso il budget a disposizione non è d'aiuto e ci costringe a ripiegare su oggetti che non rispecchiamo i nostri desideri.

Se non vogliamo rinunciare al regalo ideale, senza spendere molto, per questo Natale 2020 spazio ai piccoli elettrodomestici. Frullatori per preparare deliziosi dolci, vaporiere per un'alimentazione sana e macchine per il caffè per avere la giusta energia, ce n'è per tutti i gusti, non resta che scegliere il regalo perfetto a meno di 50 euro.

Vaporiera: per chi è attento all'alimentazione

Per amici o parenti particolarmente attenti alla linea e ai cibi sani, la vaporiera non può mancare nella loro cucina, se ancora non hanno questo piccolo elettrodomestico, questo Natale è l'occasione giusta per regalarglielo. Dotata di tre vaschette, permette di cucinare contemporaneamente cibi differenti con cotture diverse. Il timer impostato sui 60 minuti, grazie al segnale acustico avverte quando gli ingredienti sono arrivati a cottura e si spegne automaticamente per garantire il massimo della sicurezza. Grazie alle 2 aperture laterali è possibile aggiungere l’acqua in pochi minuti, mentre la vaschetta sul fondo permette di raccogliere l'acqua di scarto. La base in acciaio inox, può essere pulita facilmente.

Pro. Permette di cucinare in poco tempo.

Contro. I cestelli non possono essere lavati in lavastoviglie.

Macchina per Caffè: per chi vuole iniziare la giornata con un buon espresso

La colazione è il pasto più importante della giornata ed è bene affrontarlo con la giusta energia che solo un caffè può regalare. Se abbiamo un amico particolarmente pigro, la macchina per il caffè è il regalo perfetto per aiutarlo ad affrontare la giornata e a rendere piacevole il risveglio. La persona a cui vogliamo fare il regalo ama iniziare la giornata con il tè o con la cioccolata? Niente paura, la macchinetta è in grado di preparare la bevanda preferita per accontentare tutti i gusti. Piccola e compatta con le sue dimensioni: 16x29x22 cm ha il serbatoio rimovibile da 0.6 l, il sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo, per un sicuro risparmio in bolletta, e il sistema thermoblock. Disponibile in quattro colori: bianco, rosso, nero e argento, non ci resta che scegliere quello preferito dal nostro caro.

Pro. Semplice e facile da utilizzare.

Contro. Quando eroga il caffè la macchinetta si muove leggermente.

Tritatutto multifunzione: per chi ama cucinare

Abbiamo un amico o un parente che ama cucinare e non si perde un programma a tema in tv? Allora questo tritatutto è la scelta perfetta. Dotato di cinque lame è ideale per preparare in pochi minuti verdure, frutta, parmigiano, noci, cioccolato, biscotti, pane secco. Dalla semplice grattugia, alla realizzazione di chips lisce e ondulate, la possibilità di dare sfogo alla propria fantasia è infinita grazie ai cinque accessori in dotazione come la grattugia per il parmigiano, quella fine, il modello a maglie grosse, la lama per affettare finemente e quella per il taglio ondulato. Lavabile in lavastoviglie è pronta ad essere utilizzata e dar vita a nuove gustose ricette.

Pro. Semplice e pratico da utilizzare.

Contro. A volte la verdura si incastra.

Bollitore d'acqua: per calde tisane

Non c'è nulla di meglio in inverno che riscaldarsi con una bella tazza di tè o tisana e se il nostro amico o parente è appassionato di questa bevanda, il bollitore elettrico è il regalo da non farsi sfuggire. Con l'elettrodomestico è possibile riscaldare l'acqua in pochi minuti grazie alla potenza di 2200 W. Il design raffinato è arricchito da un display e dalle pareti in vetro borosilicato di alta qualità che si illuminano quando è in funzione creando giochi di colore: perfetto da inserire in ogni cucina. Dotato di spegnimento automatico all'ebollizione e autospegnimento in assenza di sostanze liquide nella caraffa, l'apparecchio è sicuro e pratico. Per completare il regalo possiamo abbinare un kit di bustine da tè o tisane da sorseggiare insieme nei pomeriggi di relax.

Pro. Riscalda in pochi minuti e ha un design accattivante.

Contro. Alcune parti sono in plastica.

Diffusore di Oli Essenziali per un piacevole aroma

Per una mamma sempre impegnata o per un amico particolarmente stressato, il diffusore di oli essenziali è la scelta perfetta per donarli un attimo di relax e staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni. L'elegante rivestimento in legno regala un aspetto naturale e si integra in ogni ambiente. La forma dalle linee arrotondate ed eleganti è ideale per gli amanti del design. Dotato di una funzione di luce notturna con sette differenti colori: verde, blu scuro, rosso, giallo, rosa, azzurro e bianco, che cambiano automaticamente o possono essere selezionati manualmente renderà ogni stanza unica. Ultra silenzioso, meno di 25 dB, è arricchito da quattro opzioni di timer regolabili e si spegne automaticamente quando finisce l'acqua. Gli 8 oli essenziali inclusi permettono di aromatizzare qualunque ambiente e creare un'esperienza da spa.

Pro. É semplice da utilizzare ed efficace.

Contro. L'acqua tende ad uscire quando è al massimo della potenza.

Frullatore portatile: per preparare gustose bevande

Poter preparare un frullato o una bevanda energetica in ogni momento è possibile grazie a questo frullatore portatile, ideale per chi segue un regime alimentare sano ed equilibrato. L'apparecchio realizzato in vetro cordless, con 6 lame in acciaio inossidabile prepara ogni bevanda in pochi secondi. Il modello wireless leggero è ideale da mettere in borsa, ideale non solo è pensato per gustosi frullati, ma anche per macinare il caffè, preparare succhi di frutta, frappè e salse. Realizzato in PP e ABS non tossico e senza BPA, il fondo in silicone antiscivolo assorbe gli urti. Il frullatore ha un interruttore di sicurezza magnetico e funziona solo se è allineato con l'interruttore. La batteria può essere facilmente ricaricata con tutti i dispositivi dotati di uscita USB in circa 3-4 ore.

Pro. Facile da pulire e può essere portato ovunque.

Contro. Quando è scarico non può essere utilizzato con il cavo della corrente.

Gelatiera: perfetta per un dessert artigianale

Se la persona a cui vogliamo fare il regalo ama i gelati e vuole gustarli in ogni stagione comodamente a casa, la gelatiera è un'ottima idea. Semplice da usare, in pochi minuti è possibile preparare dal gelato, allo yogurt, fino al sorbetto in solo 15-20 minuti. Il modello automatico, ha 6 timer preimpostati tra cui scegliere e grazie al beccuccio, è possibile aggiungere gli ingredienti gradualmente mantenendo una consistenza cremosa. La ciotola dal congelamento rapido è in grado di preparare fino a 1,5 litri di contenuto, ideale per accontentare tutta la famiglia. Facile da pulire e da smontare, la gelatiera è completata da un libro di ricette perfetto per prendere spunto e dare libero sfogo alla fantasia.

Pro. Permette di realizzare il gelato in casa facilmente.

Contro. Il beccuccio è un po' piccolo.

Frullatore ad immersione per gli amanti della cucina

Preparare dolci, primi piatti e salse è la passione di un vostro amico o parente? Allora il regalo di Natale irrinunciabile è il frullatore ad immersione. Il modello permette di preparare dall'antipasto al dessert con un unico apparecchio, ideale per chi ha poco spazio in cucina. Il modello 3 in 1 permette di frullare, tritare, montare a sbattere gli alimenti, con un sicuro risparmio di tempo. Grazie a 2 velocità e alla modalità pulse potrete ottenere risultati impeccabili, inoltre le lame in acciaio sono resistenti e adatte ad ogni tipo di alimenti. Il bicchiere da 700 ml è pensato per preparare vellutate o gustosi frullati, il contenitore tritatutto da 500 ml, invece è perfetto per preparare soffritti, infine con la frusta non potrete fare a meno di cucinare ciambelle e dolci. Una volta terminato l'utilizzo, le parti lavabili possono essere pulite in lavastoviglie pronte per un nuovo utilizzo.

Pro. Ha un design accattivante ed è facile da utilizzare.

Contro. L'attacco del mixer durante l'utilizzo, a volte tende, a staccarsi.

Aspirabriciole: per una casa sempre in ordine

Avere una casa pulita e in ordine è il sogno di tutti, ma se la persona a cui vogliamo fare il regalo di Natale ha sempre poco tempo, un'idea è l'aspirabriciole. L'apparecchio piccolo e compatto, permette di eliminare polvere e sporco in poco tempo. Il modello è in grado di raccogliere piccoli e grandi detriti, adatto a risolvere anche i piccoli imprevisti grazie all'autonomia di circa 11 minuti. Dotato di un doppio sistema di filtraggio per eliminare batteri e germi in pochi secondi, il contenitore è facile da svuotare, basta premere il pulsante di svuotamento e sarà pronto per un nuovo utilizzo. Una volta scarico è possibile metterlo in carica sfruttando il comodo supporto a muro.

Pro. Ha l'impugnatura ergonomica.

Contro. Per alcuni utenti non è molto potente.

Friggitrice ad aria: perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto

Concedersi un piccolo peccato di gola in modo sano, è possibile grazie alla friggitrice ad aria, il regalo adatto ad un amico goloso, ma attento alla linea. Il modello compatto permette di ottenere un fritto croccante e saporito con un solo cucchiaio di olio senza rinunciare al gusto. É sufficiente inserire gli alimenti, accendere il timer e regolare la temperatura per ottenere una frittura perfetta grazie all'azione dell'aria calda che raggiunge i 200 °C, per un risultato con l'80% di grassi in meno. Il cestello antiaderente con la capacità di 2 litri, permette di cuocere fino a 400 gr di patatine, proteggendo la casa dall'odore di olio fritto rispetto a una normale friggitrice. Le parti removibili e lavabili in lavastoviglie permettono una facile pulizia, mentre il design accattivante è perfetto per chi oltre alla praticità ama arredare casa.

Pro. Cuoce in poco tempo con consumi ridotti rispetto al forno.

Contro. É adatta per 2-3 persone.

