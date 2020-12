Sette divertenti gadget tecnologici low cost da regalare a Natale

Robot, videogiochi rétro, curiose t-shirt e altri divertenti gadget, ottimi come idee regalo per il prossimo Natale

Siete alla ricerca di un regalo economico e divertente per un appassionato di tecnologia?

Ecco allora una breve rassegna di gadget hi-tech low cost, davvero fuori dal comune.

Idee regalo per tutte le tasche come la custodia per iPhone con Game Boy incluso, una micro console portatile ispirata alle sale giochi degli anni ‘80 ed una T-shirt con equalizzatore audio incorporato.

1. Custodia iPhone Game Boy

Da HamKaw una particolare custodia per iPhone 11, 11 Pro e Max che integra una vera console portatile ispirata al Game Boy di Nintendo. Una robusta cover in vari colori, completa di vari comandi e display a colori, con all'interno 36 giochi.

Scopri di più su Amazon a 15 euro

2. Cuscino musicale

Su Amazon è possibile trovare anche un cuscino musicale con integrato un piccolo altoparlante. Un prodotto dotato di un piccolo cavo da collegare al jack delle cuffie di smartphone, tablet e notebook, ideale per ascoltare la nostra musica preferita mentre siamo a letto.

Scopri di più su Amazon a 24 euro

3. Palla robot raccogli polvere

Proseguiamo la nostra rassegna con un gadget davvero particolare; una piccola palla robot in grado di eliminare la polvere con il suo movimento rotante. Un prodotto davvero economico, disponibile in varie colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

4. T-shirt con equalizzatore audio

Sul noto sito di shopping online è anche possibile trovare questa curiosa t-shirt che integra un equalizzatore audio alimentato da una batteria nascosta in una tasca interna. Maglia in cotone che integra un pannello che si illumina a ritmo di musica.

Scopri di più su Amazon a 22 euro

5. Mini Arcade Machine

La nostra rassegna prosegue con un micro cabinato da sala giochi che include all’interno ben 156 giochi. Una mini console portatile rétro con schermo Lcd a colori da 2,8 pollici, alimentata a batteria, dotata di un joystick a 8 direzioni e tasti funzione.

Scopri di più su Amazon a 36 euro

6. Scaldamani, Pupazzo di neve, Powerbank

Nella nostra rassegna anche un curioso scaldamani, utilizzabile anche come powerbank, a forma di pupazzo di neve. Un prodotto dotato di una batteria esterna da 6.000 mAh utile a ricaricare smartphone, tablet e altri gadget hi-tech, tramite porta USB.

Scopri di più su Amazon a 46 euro

7. Altoparlante Bluetooth Emoji

Concludiamo la nostra rassegna con un simpatico altoparlante Bluetooth a forma di Emoji. Una cassa senza fili da collegare a smartphone, tablet e Pc, disponibile in diverse forme e alimentata da una batteria con 6 ore di autonomia. Diffusore dotato anche di connettore Aux per il collegamento via cavo ad una sorgente analogica.

Scopri di più su Amazon a 17 euro