Le migliori smartband da regalare a Natale

Stai pensando di acquistare o regalare una smart band per Natale? Ecco, allora, la nostra guida per aiutarti nella scelta del miglior fitness tracker da mettere sotto l’albero.

Nel vastissimo mercato delle smart band di ultima generazione, abbiamo quindi selezionato cinque modelli a partire da 25 euro. Prodotti per tutte le esigenze e per tutti i budget, dalle elevate prestazioni e ricchi di funzionalità.

Piccoli bracciali dotati anche di display, in grado di raccogliere vari tipi di informazioni sulla nostra attività fisica come i passi, le calorie consumate ed il battito cardiaco. Dati che vengono inviati via Bluetooth al nostro cellulare e mostrati nel dettaglio all'interno di app dedicate. Prodotti dalla lunga autonomia, compatibili con molti sport diversi come corsa, nuoto, bici e altro ancora.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori fitness tracker da regalare a Natale.

1. Xiaomi Mi Band 7

Iniziamo la nostra rassegna dalla Xiaomi Mi Band 7, dotata di un display ad alta risoluzione AMOLED da 1,62”, più ampio del 25% rispetto alla generazione precedente. Fitness tracker con oltre 110 tipologie di sport, che include ora nuove funzioni (carico allenamento, durata del recupero ed intensità allenamento) e la misurazione del VO? max. Xiaomi Smart Band 7 fornisce anche il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno (SpO?) e della frequenza cardiaca. Xiaomi Smart Band 7 propone oltre 100 quadranti e numerosi cinturini colorati da abbinare, acquistabili separatamente. È impermeabile fino a 5 ATM e la batteria promette un’autonomia fino a 14 giorni.

Scopri di più su Amazon in offerta a 49 euro (sconto 17%)

2. HUAWEI Band 7

Da HUAWEI arriva una smartband con schermo AMOLED da 1,47 pollici a colori e monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Fitness tracker disponibile in vari colori, resistente all'acqua, con autonomia fino a 14 giorni e con 96 modalità di allenamento incluse.

Scopri di più su Amazon in offerta a 39 euro (sconto 33%)

3. Amazfit Band 5

Nella nostra rassegna anche la smartband low cost Amazfit Band 5. Fitness tracker che si distingue per la presenza a bordo del noto assistente vocale Alexa. Modello impermeabile, con autonomia fino a 2 settimane e con monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno.

Scopri di più su Amazon in offerta a 25 euro (coupon)

4. Honor Band 6

Proseguiamo la nostra rassegna con la Honor Band 6; una smartband dotata di schermo a colori AMOLED da 1,47 pollici, con monitoraggio della frequenza cardiaca h24. Ricordiamo l'autonomia fino a 14 giorni, con ricarica rapida, ed il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Scopri di più su Amazon in offerta a 44 euro (sconto 10%)

5. Samsung Galaxy Fit2

Da Samsung arriva Galaxy Fit2; un fitness tracker low cost dotato di display AMOLED da 1,1” e con un’autonomia che arriva fino a 21 giorni. Non manca il monitoraggio del sonno e il riconoscimento automatico di 5 allenamenti, tra cui corsa e camminata e la resistenza all’acqua fino a 50 m di profondità.

Scopri di più su Amazon in offerta a 43 euro (sconto 10%)