9 idee regalo perfette da mettere sotto l'albero di Natale per gli amanti del tè

Per i veri intenditori, preparare una tazza di tè non è cosa da poco, e per le persone più appassionate può diventare un vero e proprio rituale. Ma il tè è soprattutto un momento da condividere con le persone più care, per chiacchierare e passare del tempo insieme senza preoccupazioni, come anche una coccola da concedersi per affrontare i mesi più freddi.

Abbiamo quindi selezionato 9 idee regalo da mettere sotto l'albero di Natale che faranno felici amici e parenti appassionati di tè e tisane.

Set regalo di 3 tè assortiti Vahdam

Questo set è l'ideale come regalo per una donna o una ragazza: tre miscele uniche confezionate in piccoli barattoli che ricordano preziosi blush. Realizzati con ingredienti e aromi naturali al 100%, i tè di Vahdam sono di ottima qualità, buonissimi e molto particolari; nella confezione infatti troverai lo Zafferano Masala Chai, il Tè verde disintossicante dell'Himalaya e l'Earl Grey Masala Chai. Un regalo gustoso e profumato, presentato in una confezione elegante, raffinata e molto femminile.

Set Regalo per la cerimonia del tè verde matcha

Secondo un antico poeta orientale “Si beve il tè per dimenticare il frastuono del mondo”; infatti, nel continente asiatico, il rituale del tè si trasforma in una vera e propria cerimonia intrisa di sacralità e spiritualità. La tradizione della cerimonia del tè verde matcha è stata importata in Giappone dalla Cina intorno all'XI secolo, e ancora oggi rappresenta un rito sociale e spirituale importantissimo nella cultura nipponica. Quello di Vireo Bloom è un set completo, perfetto per riprodurre con esattezza questa antica cerimonia; il set, infatti, si compone di un campione di tè matcha al gusto di fragola da 5g, 1 contenitore Katodo, 1 frusta, 2 cucchiai in bambù e 1 ciotola in gres porcellanato Chawan (la tazza dove si beve il tè nella cerimonia tradizionale). Ogni contenitore è realizzato a mano da esperti artigiani ed impacchettato delicatamente in confezione regalo e materiali di imballaggio ecologicamente riciclabili. Inoltre, la polvere di tè matcha presente nella confezione, può essere utilizzata anche per preparare muffin, brownies, budini, smoothies e gelati.

Fiori da tè in confezione regalo

I fiori di tè sono un'idea regalo che unisce gusto e bellezza: un fiore che sboccia lentamente all'interno della teiera e si trasforma in un delizioso, salutare e aromatico tè. In questo set troverai 9 fiori di tè di gusti diversi ( Arancia, Mirtillo, Acai, Fragola, Ananas, Mirtillo Rosso, Floral Sunset - Litchi, Love Reflections - Gelsomino, First Kiss - Pesca), e tre varietà con fiori di rosa (My Growing Love, Love at First Sight e Romeo & Juliet), il tutto impacchettato accuratamente in una bellissima confezione regalo. I fiori di tè di Teabloom sono realizzati a mano con deliziosi fiori commestibili e con le migliori foglie di tè verde di Grado AA e sono totalmente privi di ingredienti artificiali. Inoltre, ogni fiore di tè può essere utilizzato fino a 3 volte: basterà conservarli in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un massimo di 48 ore.

Confezione natalizia Premium Holiday Collection di English Tea Shop

English Tea Shop si contraddistingue per la qualità dei prodotti utilizzati, tutti da agricoltura biologica, e la bontà dei tè realizzati. Il Premium Holiday Collection è una confezione natalizia in cui troverai 12 piramidi di tè in seta, completamente compostabili e imbustate singolarmente, in 4 miscele diverse con i tipici sapori delle feste: 3 piramidi al tè verde, cannella, zenzero, menta e petali di rosa, 3 piramidi al tè nero, cannella, zenzero, mela e cardamomo, 3 piramidi al tè nero, cannella, arancia, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe, 3 piramidi al tè verde, cannella, melagrana, zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, noce moscata e pepe. Inoltre, il tè di English Tea Shop è puro tè di Ceylon, miscelato con ingredienti ed aromi di origini differenti, impacchettato in Sri Lanka ed è un prodotto biologico, equosolidale e sostenibile. Un'idea regalo che unisce delle miscele uniche e particolarissime, appositamente create dall'English Tea Shop per il periodo natalizio, ad una confezione a tema bella e curata: approvatissima!

Scatola di Tisane Biologiche Assortite Pukka Support Selection Box

Colorata ed ecosostenibile, la confezione regalo Pukka Support Selection Box è realizzata in materiale riciclabile prodotto da fonti rinnovabili e si compone di 45 filtri di incredibili tisane alle erbe biologiche, selezionate dalla gamma Pukka per regalarti un momento di piacere e benessere.

Con ingredienti biologici al 100% e approvvigionati eticamente, vegetariani, kosher e no-OGM, la selezione delle tisane Pukka trasporta direttamente a casa tua il potere delle speciali erbe selezionate per donarti conforto e calore naturale, ma non solo: l'1% dei ricavi dalla vendita di questa box, infatti, verrà donato a favore di cause ambientali. La Pukka Support Selection Box si compone di 45 filtri di infusi biologici selezionati in 5 miscele diverse: Elderberry and Echinacea - Lemon, Ginger and Manuka Honey - Turmeric Glow - Blackcurrant Beauty - Three Ginger.

Set con Teiera in Vetro, Fiori di Tè e Accessori Teabloom

Perfetto per regalare benessere e serenità, il set da tè con disegno di fiori di ciliegio di Teabloom è pensato per un'esperienza sensoriale piena di grazia. Questo set si compone di una teiera in vetro (capacità di 800 ml), un infusore removibile in porcellana, un supporto in ceramica dove inserire una candela per tenere la teiera in caldo e due fiori di tè. Gli ornamenti in porcellana sono dipinti a mano con delicati fiori di ciliegio, che simboleggiano la bellezza della vita, mentre il corpo principale della teiera è realizzato in vetro borosilicato trasparente, termoresistente e privo di piombo, che ti permette di ammirare lo spettacolo della fioritura del tè.

Infine, la teiera è dotata di un coperchio in ceramica, un comodo manico extra-large e di un beccuccio antigoccia e può essere utilizzata con il tè sfuso, con il tè in fiori e con le bustine di tè, mentre il set è coperto da una garanzia totale di un anno.

Tazza da tè in ceramica a tema gatti

Perfetta come regalo per gli amanti del tè e dei nostri amici felini, la tazza di MengCat è realizzata in ceramica di alta qualità adatta a contenere sia bevande calde che fredde. Dotata di tappo per infusione in legno decorato con una simpatica piccola testa di gatto e di un cucchiaino lungo in acciaio inox, questa tazza (dimensioni 7cm x 11cm, capacità 380ml) risulta molto capiente, solida e comoda da tenere in mano; inoltre, può essere utilizzata comodamente anche come porta zucchero o caffè, è lavabile in lavastoviglie e adatta al microonde ed è disponibile nei colori del rosa e del blu

Tazza da viaggio ecologica in bambù Pukka Mint Refresh

Utilissima da utilizzare sia a casa che "on the go", la tazza da tè di Pukka è realizzata in fibra di bambù naturale ed ecologica, con coperchio e manicotto in silicone per uso alimentare non biodegradabile. Disponibile in 3 diverse fantasie dal design iconico e vibrante, può essere lavata in lavastoviglie ma non è adatta al microonde, è di ottima qualità ed ha una capacità di 340 ml.

Cesta Hay Hampers con Dolci Tradizionali e Tè Inglesi

La tradizione del tè delle 5 è uno dei capisaldi della cultura inglese, un rito che nasce nel 1800, per poi diventare, nel 1900, un vero e proprio evento mondano. Se vuoi provare (o far provare) il tradizionale afternoon tea inglese, il cesto marcato Hay Hampers è la scelta giusta, che ti permette di gustare dolci, come i biscotti al burro, marmellate e tè tipici della tradizione inglese.

Inoltre, i prodotti sono confezionati in modo molto accurato e confezionati in un'elegante borsa in juta riutilizzabile, così che il cesto di Hay Hampers risulta perfetto anche come idea regalo, e all’interno della confezione troverai: 1 Golden Brandy Snaps – dolcetti tradizionali; 1 All Butter Flapjack, Sugar & Spice – biscotti al burro, zucchero e spezie; 1 Orange & Choc Chip Biscuits – biscotti al cioccolato e arancia; 1 All Butter Shortbread – biscotti tipici al burro; 1 Amaretto Biscuits – biscotti amaretti; 1 Lemon Curd di Mrs Bridges – tradizionale dessert a base di crema al limone; 1 Black Ceylon Tea – tè nero di Ceylon; 1 English Breakfast Tea – tè tradizionale.

