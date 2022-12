I migliori romanzi da regalare a Natale

Con l'arrivo del Natale difficile non fare un pensiero a una persona cara che conosciamo da tanti anni, c'è un regalo perfetto sia per una persona di cui sappiamo tutti i segreti, sia per chi conosciamo da poco: il libro.

Non un semplice libro, ma una bella storia da leggere tutta d'un fiato, sorridendo anche di gusto. Se non sai quale titolo scegliere ti presentiamo 10 titoli che faranno felice chi li riceverà.

Violeta di Isabel Allende

Il lettore verrà rapito dalla storia di Violeta una donna che ha vissuto una vita lunga e difficile. Il libro di Isabella Allende è una sorta di lettera in cui si narra la storia di Violeta, la prima femmina dopo cinque maschi. La ragazza ha affrontato tutta la sua vita con determinazione e con un grande senso dell’umorismo. Attraverso i suoi racconti è possibile ripercorrere alcuni avvenimenti storici importanti come l'influenza Spagnola in Cile o la Grande Depressione che ha portato la sua famiglia alla povertà. Nella lunga lettera vengono raccontati anche gli amori di Violeta, gli avvenimenti politici, fino alla lotta per l’emancipazione femminile, tutti episodi che permetteranno di conoscere a fondo una donna dal coraggio eccezionale ed emozionante allo stesso tempo.

Scopri di più su Amazon

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici di Daria Bignardi

Daria Bignardi nel suo nuovo libro racconta le sue passioni letterarie e dà vita a un romanzo introspettivo. I volumi che l’hanno accompagnata fin da giovane, sono stati artefici della sua formazione, tanto da segnare alcune tappe della sua crescita e diventare fondamentali dalle piccole bugie adolescenziali, agli amori e ai momenti di malinconia. Con il libro, l'autrice va alla ricerca di sé stessa, tutto avviene attraverso un percorso profondo in grado di superare anche le proprie zone d’ombra.

Scopri di più su Amazon

Il cuore è un organo di Francesca Michielin

La cantante Francesca Michielin, arriva in libreria con un romanzo d’esordio! Il libro racconta la storia di due donne diverse, ma accomunate dalla passione per la musica: Verde ha poco più di vent’anni ed è una cantautrice all’apice del successo che seleziona con cura i sentimenti. Regina, invece, è una donna eccentrica e vecchia gloria della musica leggera. La loro amicizia nata per caso, giorno dopo giorno si trasforma e cambia le due donne in prima persona. Entrambe capiscono che a volte proprio quando non si ha più una spiegazione o non si riesce a incasellare quello che ci circonda, allora tutto inizia ad avere un senso.

Scopri di più su Amazon

Il ritorno di Sira di Maria Dueñas

Maria Dueñas l’autrice di“La notte ha cambiato rumore”, torna a raccontare ai suoi fan la vita di Sira. Ritroviamo la donna arruolata nei servizi segreti britannici, dopo aver concluso la sua ultima missione e aver sposato il suo collega Marcus Bonnard, decide di trasferirsi in Palestina. Qui l’uomo si trova alle rese con un nuovo incarico per conto del governo britannico, mentre Sira, che non ha mai avuto paura dei cambiamenti, potrebbe avere una nuova svolta nella sua carriera: lavorare in radio. Non è solo la vita lavorativa ad avere uno scossone, anche quella privata verrà rivoluzionata: Sira dovrà affrontare per la prima volta la maternità. Il destino la mette nuovamente alla prova, la donna deve fare i conti con una serie di avvenimenti, si troverà a dover proteggere la sua vita e quella di chi ama in un lungo viaggio tra Londra, Madrid e infine Tangeri, la città in cui tutto è iniziato.

Scopri di più su Amazon

I miei giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yagisawa

Questo volume è perfetto se la persona a cui vuoi fare il regalo di Natale ama dedicarsi alla lettura, perché? Perché racconta la forza dei libri e di Tatako una ragazza disillusa dalla vita e dai sentimenti. La donna infatti deve affrontare la fine del suo rapporto con il suo fidanzato, che ha deciso di lasciarla perché innamorato di un’altra donna. Ad aiutarla arriva l’eccentrico zio Satoru che le propone di trasferirsi nell’appartamento al primo piano della libreria gestita dalla loro famiglia da tre generazioni. Il negozio si trova in un quartiere interamente dedicato ai libri, lontano dal caos della metropoli. Tanako non ama particolarmente i libri e nello stesso tempo non conosce molti autori, ma accetta comunque. Improvvisamente si trova catapultata in questo mondo in cui è alle prese con clienti e lunghe discussioni sulla letteratura moderna. Sarà l’incontro con un ragazzo timido e le rivelazioni sul passato di Satoru che spingeranno Tatako a imparare un nuovo modo di comunicare senza paura del confronto.

Scopri di più su Amazon

Mariti e mogli di Ivy Compton Burnett

Uno dei regali da mettere sotto l’albero è il romanzo inedito dell’autrice inglese Ivy Compton Burnett. La scrittrice con maestria riesce a restituire uno spaccato familiare fatto di infelicità e contrasti, in cui la protagonista è Harriet Haslam, una madre severa, insoddisfatta e arrabbiata: uno stato d’animo peggiorato dall’insonnia. I tentativi del marito Godfrey di calmarla sono inutili e gli scatti d’ira sono incontenibili. Quello che realmente la preoccupa è il futuro dei suoi quattro figli: Matthew, rifiuta di iniziare il praticantato in medicina, per dedicarsi alla ricerca, Jermyn invece vuole fare il poeta. Griselda è innamorata del reverendo Bellamy da poco divorziato, infine Gregory, preferisce la compagnia di tre signore anziane, invece di quella dei suoi coetanei. Le preoccupazioni di Harriet e l’ennesimo litigio con il primogenito, inducono la donna a tentare il suicidio. Fortunatamente si salva e viene portata in un istituto dove trascorre sei mesi: al suo ritorno scopre che ognuno dei figli ha seguito le proprie aspirazioni e come se non bastasse anche il marito ha una sorpresa in serbo per lei.

Scopri di più su Amazon

L'isola dei battiti del cuore di Laura Imai Messina

Laura Imai Messina è una scrittrice italiana che vive da anni in Giappone, anche in questo libro il protagonista assoluto è l’oriente e la società nipponica. Teshima è una piccola isola a sud est del Giappone, nella parte orientale del territorio si trova l'Archivio dei Battiti del Cuore, un minuscolo edificio al cui interno sono catalogate le pulsazioni del cuore di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo sia vive che morte. Alle porte di Tokyo sorge la casa del quarantenne Sh?ichi un noto illustratore ossessionato dal battito del suo cuore e dai ricordi confusi della sua infanzia. Fin da piccolo, la madre per proteggerlo dai dispiaceri gli ha raccontato la versione migliore degli eventi. L’uomo, che vive da solo, un giorno si rende conto che intorno alla casa si aggira un misterioso bambino di otto anni: Kenta, il piccolo vive le sue avventure in totale solitudine. Tra i due nasce subito una profonda amicizia che li porterà fino a Teshima dove scopriranno un modo diverso di concepire la vita.

Scopri di più su Amazon

Io, Jack e Dio di Andrea De Carlo