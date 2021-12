Come intrattenere i bambini la notte di Natale

La notte di Natale è sempre più vicina e contenere l'entusiasmo dei bambini per l'arrivo di Babbo Natale non è sempre facile. Le ore sembrano non passare e i capricci diventano via via ingestibili. Cosa fare allora? Basta organizzarsi e riempire la serata con attività semplici e divertenti in grado di distrarre i piccoli dall'attesa dell'omone vestito di rosso. Non sapete cosa fare? Vi diamo noi qualche consiglio da cui trarre ispirazione per passare una piacevole serata in compagnia dei più bimbi.

Giochi di società

La tombola e i giochi di carte sono immancabili nelle serate natalizie. Diciamoci la verità, però, a volte sono anche un po' noiosi e il tempo non sembra passare mai. Per movimentare la serata l'alternativa ideale è ricorrere ai giochi di società. Allora via libera al divertimento con un classico intramontabile come la battaglia navale. La navi affondate e i radar non fanno per voi? Niente paura si può giocare a dama, cimentarsi in mimi o dimostrare la propria bravura nel disegno. Non resta che scegliere il gioco più adatto a voi, come:

Canti e canzoni

A Natale non devi essere Mariah Carey o Michael Buble per intonare canzoni natalizie. Anche ai più stonati è concesso canticchiare un motivetto natalizio, che fa da sottofondo alla serata. Accanto alle classiche canzoni che ci accompagnano fin dall'infanzia, possiamo trovare nuove versioni rivisitate da grandi cantanti. Non resta che accendere lo stereo e cantare a squarciagola insieme ai più piccoli con i vinili di:

Film di Natale

Se preferite le serate tranquille e i divani comodi i dvd natalizi sono perfetti per l'attesa della mezzanotte. Il tema del 25 dicembre è gettonatissimo dal cinema e non c'è che l'imbarazzo della scelta: si possono guardare film natalizi dal caratteristico finale romantico e sdolcinato per sognare ed emozionarsi oppure divertirsi con i cartoni animati o le commedie che vedono sempre come protagonista l'anziano barbuto vestito di rosso, come ad esempio:

Come avete letto le idee non mancano, non resta che metterle in pratica e passare una piacevole serata con i vostri bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale.