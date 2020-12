Gli smartphone sono sempre tra i regali di Natale più gettonati.

Nel vastissimo mercato dei cellulari di ultima generazione, abbiamo quindi selezionato sette modelli a partire da circa 200 euro.

Smartphone per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutti i budget, dalle elevate prestazioni, con ampi schermi ed in grado di scattare ottime foto.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartphone da regalare a Natale.

Redmi Note 9 Pro

Iniziamo la nostra rassegna dal Redmi (brand di Xiaomi) Note 9 Pro. Smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato di schermo da 6,67" con risoluzione di 2400x1080 pixel, forato per ospitare la camera frontale. Spicca, inoltre, il performante processore Qualcomm Snapdragon 720G affiancato da 6 GB di Ram e da 128 GB di memoria. Infine la capiente batteria da 5.020 mAh e le 4 fotocamere, con sensore principale da 64 MP.

Scopri di più su Amazon a 223 euro, sconto 25%

iPhone 12

Nella nostra rassegna non poteva mancare il nuovo iPhone 12; smartphone ora 5G, dal design rinnovato, con a bordo il potente processore A14 Bionic. Per quanto riguarda il display, l’iPhone 12 utilizza un pannello Oled da 6,1 pollici. Il comparto fotografico è composto dalla fotocamera ultra-grandangolare e da un nuovo grandangolo. Non dimentichiamo, infine, la nuova ricarica wireless ultraveloce, da 15 Watt, MagSafe.

Scopri di più su Amazon a 939 euro

Xiaomi Mi 10

Passiamo allo Xiaomi Mi 10, uno smartphone Android di fascia alta, potente e dall’interessante prezzo. Partiamo dal processore Qualcomm Snapdragon 865 con 5G e affiancato da 8 GB di Ram e da 128/256 GB di memoria. Proseguiamo con lo schermo, un Amoled da 6,67 pollici Full HD+, e con il comparto fotografico formato da 4 camere con sensore principale da ben 108 MP. Infine la batteria da 4.780 mAh con ricarica wireless a 30 Watt.

Scopri di più su Amazon a 579 euro

OnePlus Nord

Continuiamo con il Nord di OnePlus. Uno smartphone di fascia media con a bordo il processore Snapdragon 765G. Passiamo alla memoria: fino a 8 GB di Ram e 256 GB di storage. Non dimentichiamo lo schermo da 6,44 pollici con tecnologia Amoled, frequenza d’aggiornamento di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Sono sei, infine, le fotocamere di OnePlus Nord tra fronte e retro, con sensore principale posteriore da 48 MP. Concludiamo con la batteria da 4.115 mAh con ricarica rapida.

Scopri di più su Amazon a 546 euro

Wiko View5 Plus

Da Wiko arriva uno smartphone low cost dalla lunga autonomia, grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh. Cellulare con display da 6,55" HD e processore MediaTek 6765. Passiamo alla memoria con 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile. Infine le 4 fotocamere posteriori da 48+8+5+2 MP.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 190 euro

Samsung Galaxy M31

Il Galaxy M31 si distingue per la sua super batteria da ben 6.000 mAh. Smartphone che vanta anche un ampio schermo da 6,4 pollici, con tecnologia Amoled e risoluzione Full HD+. Il processore è un Exynos 9611, octa core da 2.3 GHz, supportato da 6 GB di RAM e da 64 GB di memoria espandibile. La risoluzione della fotocamera principale posteriore è di 64 megapixel, mentre quella anteriore è da 32 MP.

Scopri di più su Amazon a 259 euro

RedMagic 5G

Concludiamo la nostra rassegna con il RedMagic 5G; uno smartphone dalle elevate prestazioni, pensato in particolare per gli appassionati di videogiochi. A bordo troviamo, infatti, il potente processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 8 - 12 GB di RAM e da 128 - 256 GB di memoria UFS 3.0 non espandibili. Si distingue anche il display da 6,65", Amoled, 2340x1080, a 144Hz, HDR, con sensore impronte integrato. Infine ricordiamo i pulsanti dorsali e le 3 fotocamere posteriori: principale Sony IMX686 da 64 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP. Concludiamo con la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 529 euro