Stai pensando di acquistare o regalare uno smartphone "rugged" per Natale? Ecco, allora, la nostra guida per aiutarti nella scelta del miglior cellulare super resistente da mettere sotto l?albero.

Gli smartphone ?rugged? sono, infatti, una particolare categoria di cellulari pensata per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi e polvere. Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di sopportare anche lunghe immersioni in acqua.

Modelli che vantano anche la certificazione IP68, con lo smartphone totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni ed in grado di resistere ad immersioni in acqua ad una profondità di oltre un metro per almeno 30 minuti. Smartphone che possono essere utilizzati a temperature estreme e dotati, in molti casi, di una generosa batteria che consente un'autonomia anche di 3 giorni.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartphone "rugged" da regalare a Natale.

1. Doogee V20: con schermo OLED e display posteriore

Iniziamo la nostra rassegna con il Doogee V20. Un cellulare super resistente con 3 fotocamere al posteriore: sensore principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e camera da 20 MP per la visione notturna. Cuore di questo smartphone è il processore Mediatek Dimensity 700, octa core a 2,2GHz. Passiamo alla dotazione di memoria con 8 GB di Ram e 256 GB di storage. Proseguiamo con lo schermo AMOLED Samsung da 6,39 pollici Full HD+ affiancato da un piccolo LCD al posteriore da 1,05 pollici. Infine la capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida (33W) e wireless (15 W).

2. Blackview BV6300 Pro: 4 fotocamere posteriori

Proseguiamo con il Blackview BV6300 Pro. Cellulare equipaggiato con il processore Helio P70, 6 GB di RAM e una memoria di 128 GB espandibile. Ricordiamo anche le 4 fotocamere posteriori, lo schermo da 5,7 pollici HD+ e la batteria da 4.380 mAh.

3. Doogee S98: sensore per la visione notturna

Nella nostra rassegna troviamo anche il Doogee S98. Si tratta di un cellulare super resistente con Android 12, display principale da 6,3 pollici Full HD+ e schermo posteriore per controllare l'ora, le notifiche e la musica. Proseguiamo ricordando la batteria da 6.000mAh e la quadrupla fotocamera posteriore con sensore per la visione notturna. Infine non dimentichiamo il processore Mediatek Helio G96 e la memoria con 8 GB di Ram e 256 GB di storage.

4. Oukitel WP16: batteria da 10.600 mAh

Da Oukitel arriva il WP16; un interessante smartphone rugged dotato di una capiente batteria da ben 10.600 mAh con ricarica rapida a 16W. Cellulare super resistente spinto dal processore MediaTek Helio P60, octa core e con frequenza fino a 2GHz, affiancato da 8 GB di Ram e da 128 GB di memoria. Passiamo al comparto fotografico con due sensori al posteriore: principale da 12 MP e camera per la visione notturna da 20 MP. Infine ricordiamo lo schermo da 6,3 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel.

5. Blackview BV4900 Pro: con Android 12

Proseguiamo la nostra rassegna con il Blackview BV4900 Pro. Cellulare con schermo LCD da 5,7 pollici HD+, 7 GB di Ram, 64 GB di memoria espandibile e batteria da 5.580 mAh. Ricordiamo, inoltre, il comparto fotografico con 3 sensori al posteriore da 13MP+5MP+2MP e il processore Helio P22 octa-core.

6. Oukitel WP5: low cost

Da Oukitel arriva anche il modello low cost WP5 dotato di uno schermo da 5,5 pollici HD+. Smartphone super resistente spinto dal processore Mediatek MT6761 e affiancato da 4 GB di Ram e 32 GB di memoria. Tra le sue caratteristiche tecniche citiamo anche la batteria da 8.000 mAh e la tripla camera posteriore con sensore principale da 13 MP.

