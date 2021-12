SodaStream, il regalo green da mettere sotto l’albero

Quest’anno il Natale si tinge di verde con i regali SodaStream. Il gasatore eco-friendly è un dono utile e funzionale da mettere sotto l’albero, infatti è perfetto per dire addio all’acqua in bottiglie senza rinunciare alle bollicine.

SodaStream, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un regalo utile, pratico e amico dell’ambiente, perché una bottiglia di SodaStream sostituisce quelle in plastica monouso ed evita di dover trasportare pesi inutili.

L'apparecchio trasforma l’acqua del rubinetto in acqua gasata premendo semplicemente un pulsante, facile da utilizzare potete dosare a piacimento il grado di intensità e una volta terminato, non resta che servire la bevanda direttamente nella bottiglia inclusa.

Sodastream Gasatore D'Acqua Spirit Mega Pack Black

Spirit ha un design moderno caratterizzato da linee semplici e pulite che lo rendono adatto ad ogni ambiente. Dotato di sistema di aggancio Snap Loock permette di fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta verso l’alto, senza bisogno di avvitarla. In pochi gesti l’acqua del rubinetto si trasformerà in acqua frizzante grazie al cilindro di CO2 e in base alle vostre esigenze. Nella confezione sono incluse tre bottiglie di diversa grandezza, un cilindro di CO2 e una pratica custodia in cui conservare SodaStream.

Sodastream Gasatore D'Acqua Spirit Mega Pack Black

SodaStream bottiglie universali per gasatore d’acqua

Le bottiglie d’acqua sono perfette come regalo di Natale per chi ha già SodaStream e vuole avere una scorta d’acqua da utilizzare in ogni momento. Il set formato da tre bottiglie è compatibile con tutti i gasatori SodaStream come: Power, Source, Play, Spirit, Jet, Dynamo, Genesis, Cool. Il tappo ha una guarnizione isolante in gomma che permette alla bottiglia di conservare la bevanda gassata per molto tempo. Completamente riciclabili non possono essere lavate in lavastoviglie.

SodaStream bottiglie universali

Sodastream Gasatore d'acqua frizzante Crystal Mega

Crystal Black, ha dettagli in acciaio inox che lo rendono moderno e di design. Oltre alle performance di alto livello, è in grado di dare un tocco in più ad ogni ambiente. Nella confezione sono incluse due eleganti bottiglie in vetro da 0,75 litri, perfette da portare in tavola per stupire i commensali. Facili da lavare anche in lavastoviglie, sono pratiche e funzionali. Con il cilindro di gas è possibile realizzare dagli 80 ai 100 litri di acqua frizzante, a seconda del livello di gasatura preferito e della temperatura dell’acqua.