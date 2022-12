Bollicine mon amour: le bottiglie per brindare durante le feste

Natale e Capodanno sono sempre più vicini, e con loro feste, cenoni e brindisi. E accompagnare festeggiamenti e auguri con bollicine di qualità, facendo caso a profumi, sapori e agli abbinamenti con le pietanze è indubbiamente un valore aggiunto.

Abbiamo quindi selezionato le bottiglie più amate ed acquistate per brindare durante le feste, perfette anche come idea regalo: scoprile tutte!

Prosecco Doc Treviso Extra Dry di Mionetto - confezione da 3 bottiglie Luxury

Uno spumante extra dry vinificato in bianco e spumantizzato con il metodo charmat, che si esprime attraverso cremose e persistenti bollicine e generose note fruttate di acacia, miele, agrumi e mandorla, tipiche del vitigno di provenienza. Innovativa e raffinata anche nella scelta dei materiali e nella forma elegante della bottiglia, la Luxury Collection esalta la personalità delle bollicine prestigiose del Prosecco DOC.

Il Prosecco Doc Treviso Extra Dry di Mionetto è uno spumante versatile, ideale come aperitivo ed eccellente con antipasti di pesce, molluschi e crostacei, accompagna perfettamente anche risotti e torte salate, nonché la pasticceria moderatamente dolce.

Spumante Rosé "Fashion Victim" di Astoria -

Il “Fashion Victim” Spumante Rosé Extra Dry di Astoria nasce dall'unione di diverse uve, a bacca bianca e rossa, che danno vita ad un prodotto equilibrato, delicato, di grande eleganza e completezza. Dal colore rosato, leggero e luminoso, e dal gusto fruttato e floreale, con aromi di frutti rossi e fiori freschi e un lieve rimando zuccherino, questo spumante risulta vivace, piacevole e fresco; inoltre, si caratterizza anche per l'estetica della bottiglia, dal design particolare e perfetta per accompagnare con brio una serata tra amiche.

Moscato Sicilia IGT di Maez

I vini liquorosi Maez sono prodotti dalla prestigiosa cantina Martinez, famosa per la produzione di Marsala, passiti di Pantelleria e vini liquorosi. Il moscato Maez è prodotto con uve Moscato di Sicilia, ed è un vino dolce liquoroso che si caratterizza per l'aroma pieno e vellutato e che si accosta bene a dolci da forno, soprattutto alla mandorla e alla ricotta, gelati e frutta secca.

Champagne Brut Impérial di Moet & Chandon con confezione regalo

Moët Impérial è lo champagne più emblematico della Maison; creato nel 1869, rappresenta lo stile Moët & Chandon per il gusto brillantemente fruttato e l’elegante maturità. Prodotto dal perfetto equilibrio tra le tre varietà di uva Champagne, le sue note di degustazione si caratterizzano per la vibrante intensità della mela verde e degli agrumi, la freschezza delle sfumature minerali e dei fiori bianchi e l’eleganza delle note bionde (brioche, cereali, noci fresche).

Dal ricercato colore giallo paglierino con riflessi verdolini, il Moët Impérial può essere servito "a tutto pasto", dall’aperitivo al dolce, e si sposa perfettamente con sushi, capesante, ostriche, pesce bianco, carni bianche e frutti bianchi.

Champagne G.H. Mumm Grand Cordon

G.H. Mumm Grand Cordon Champagne è della storica Maison della regione dello Champagne. Questo Champagne francese è caratterizzato da una bottiglia unica nel suo genere, con il nastro rosso Mumm inciso a mano direttamente sul vetro della bottiglia.

Il Mumm Grand Cordon esprime tutte le sfumature dei principali vitigni dello Champagne che vanno a formare un vino dai toni accattivanti: di 100 Cuvée provenienti per il 45% Pinot Noir 30% Chardonnay 25% Pinot Meunier contribuiscono a diversificare e completare le note del vino.

Dagli aromi fruttati di pesca bianca, pasticceria, albicocca e zenzero che risaltano al naso a una chiusura caratterizzata da toni morbidi e mielati: Mumm Grand Cordon Champagne di Reims è uno Champagne francese ottimo per abbinarsi ad antipasti di mare e di terra, e soprattutto per brindare alle tue occasioni importanti.

Casa Sant'Orsola - Confezione regalo con 4 bottiglie

Perfetto per brindare con amici e parenti durante le feste ma anche per fare un regalo di ottima qualità, il pack di Casa Sant'Orsola si compone di due diverse confezioni regalo, ognuna delle quali contiene due bottiglie diverse.

Nella prima confezione troverai 1 bottiglia di Cuvèe Blanc de Blancs Millesimato e 1 bottiglia di Cuvèe Rosè, un vino spumante extra dry; nella seconda invece 1 bottiglia di Cuvèe Blanc de Blancs Millesimato e 1 bottiglia di Cuvèe Dolce, un vino spumante dolce.

Il Cuvèe Blanc de Blancs Millesimato si caratterizza per il sapore secco, di carattere e con leggero sentore di frutti, ed è perfetto per accompagnare ogni momento del pasto, dai primi ai secondi, passando per torte salate, frittate e dolci.

Disaronno Velvet – cofanetto con 2 bicchieri inclusi

Perfetto anche per i palati i più esigenti e per chiudere il pasto in allegria, Disaronno Velvet è il liquore cremoso dall’aroma intenso, “Eletto Prodotto dell’Anno” nel 2021 nella categoria alcolici. Incredibilmente morbido al palato, unisce in modo armonico il carattere distintivo di Disaronno Originale con note vellutate e sfumature che lasciano il segno.

Disaronno Velvet è un must have per tutti gli amanti del buon bere: leggero, grazie al suo basso contenuto alcolico (ABV 17%), è perfetto da assaporare rigorosamente Over Ice per un'esperienza di morbida freschezza che ne esalta il gusto unico. L’iconica bottiglia “dal tappo quadrato” con il look total white rende Disaronno Velvet un’idea regalo di stile: un omaggio all’eleganza senza tempo della dolce vita e a quell’italian style di cui Disaronno è simbolo nel mondo.

Unicum – confezione regalo con astuccio

Per gli amanti dei gusti decisi, la scelta non può che essere Unicum. Ottimo sia come digestivo sia come aperitivo, Unicum (alc in vol 40%) viene prodotto secondo un’antica ricetta tuttora segreta. Si tratta di uno dei più antichi liquori d'Europa, che nasce da una lavorazione di oltre 40 spezie, provenienti da tutti e 5 i continenti, ed invecchiato in botti di rovere nelle cantine della celebre distilleria di Budapest, che sorge sulle rive del Danubio. La classica bottiglia, dall’inconfondibile forma arrotondata, è una vera e propria capsula del tempo: ognuno di noi ha un ricordo legato al suo design iconico.

