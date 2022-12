I tablet da regalare a Natale

Stai pensando di acquistare un tablet per Natale?

Ecco, allora, la nostra guida per aiutarti nella scelta del miglior tablet da mettere sotto l’albero.

Una rassegna in cui sono presenti anche tablet in grado di trasformarsi in Pc, modelli dal design curato e ad alte prestazioni.

Modelli ideali per studio, lavoro ed intrattenimento con sistemi operativi iOS, Windows e Android.

1. Nuovo iPad 2022: versatile ed elegante

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovissimo iPad di decima generazione, dotato di schermo da 10,9 pollici e design sottile ripreso da iPad Air. Questo modello utilizza il processore A14 Bionic ed è compatibile con la tastiera Magic Keyboard Folio, acquistabile separatamente. Non manca, infine, la compatibilità con Apple Pencil (prima generazione).

Scopri di più su Amazon in offerta a partire da 559 euro (sconto 5%)

2. iPad Pro: elevatissima potenza

Nella nostra rassegna è presente anche il nuovissimo iPad Pro 2022. Un modello con a bordo il potentissimo processore M2, ideale in particolare per utilizzi professionali. Citiamo inoltre l’ampio display, da 11 o 12,9 pollici e la memoria che arriva a 2 TB. Ricordiamo anche la compatibilità con l'ottima tastiera-cover Magic Keyboard, retroilluminata e con touchpad, e con Apple Pencil di seconda generazione.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.069 euro

3. Microsoft Surface Pro 9: il migliore tablet-notebook

Passiamo al nuovo Microsoft Surface Pro 9. Un raffinato notebook-tablet disponibile in varie configurazioni con a bordo processori Intel Core i5 e i7 di dodicesima generazione. Microsoft Surface Pro 9 vanta, inoltre, una capiente batteria che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Citiamo, infine, lo schermo da 13 pollici, la tastiera-cover ed il pennino digitale acquistabili separatamente.

Scopri di più su Amazon in offerta a partire da 1.205 euro (sconto 9%)

4. Microsoft Surface Go 3: un versatile tablet con Windows 11

Microsoft Surface Go 3 è un versatile tablet PC dotato di processore Pentium Gold 6500Y, con una memoria che arriva a 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Un prodotto con Windows 11 e tastiera e pennino acquistabili separatamente. Tablet compatto e facile da trasportare, dotato di schermo da 10,5 pollici e autonomia che arriva fino a 11 ore.

Scopri di più su Amazon in offerta a partire da 399 euro (sconto 11%)

5. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: super schermo

Da Samsung arriva il tablet con sistema operativo Android 12, Galaxy Tab S8 Ultra. Un modello equipaggiato con uno schermo da ben 14.6" pollici Super AMOLED e connettività 4G. Tablet con pennino incluso, utilizzabile anche con una tastiera esterna venduta separatamente. Citiamo, infine, l’interfaccia utente in grado di offrire un’esperienza PC desktop e la memoria che arriva fino a 256 GB.

Scopri di più su Amazon in offerta a 1.070 euro (sconto 18%)

6. iPad Mini: il migliore tablet da 8 pollici

Se siete alla ricerca di un tablet dalle dimensioni compatte, ecco l’iPad Mini; un modello spinto dal potente processore A15 Bionic, ideale anche per disegnare e prendere appunti grazie alla compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione, acquistabile separatamente. Un tablet dall’elegante design, disponibile anche con modem 4G e memoria fino a 256GB, dotato di schermo da 8,3 pollici.

Scopri di più su Amazon in offerta a partire da 709 euro (sconto 17%)

7. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: ottimo rapporto-qualità prezzo

Concludiamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022; un tablet dotato di schermo TFT da 10,4 pollici, con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel. Non dimentichiamo la memoria da 64 GB espandibile ed il pennino in dotazione. Tablet con Android 12 e batteria da 7.040 mAh.

Scopri di più su Amazon a 401 euro