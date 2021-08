Nebulizzatore da giardino per resistere al caldo estivo

L’estate è entrata nel vivo e per resistere al caldo impossibile fare a meno del nebulizzatore da giardino

L’estate è entrata più che mai nel vivo! Agosto è il mese in cui il sole è più caldo e splende più a lungo: chi ha un giardino o un terrazzo pensa di trovare un po’ di refrigerio all’esterno, ma spesso è difficile sopportare le temperature più roventi. Non bisogna disperare, la soluzione all’afa ha un nome ben preciso: nebulizzatore. Quello della Xddias di sicuro non può mancare nella nostra estate.

Il sistema si basa sulla trasformazione del liquido, l’acqua in questo caso, in piccole e fresche gocce che rendono l’ambiente esterno piacevole e con una temperatura sempre gradevole. Il

nebulizzatore Xddias rende l’area esterna preferita una vera e propria “oasi” in cui rilassarsi, andando a raffreddare la temperatura dell’ambiente.

Con il sistema di raffreddamento ad atomizzazione, è sufficiente utilizzare l’acqua del rubinetto in modo da rinfrescare l’esterno con gli spruzzi, senza il bisogno di elettricità, del consumo di energia e senza dimenticare che si può sfruttare questo oggetto come sistema alternativo di irrigazione del giardino.

Il kit di raffreddamento a nebbia comprende 60 fascette, 60 morsetti a sella, un ugello per l’inserimento rapido, un tubo da 18 metri, un connettore del rubinetto dell’acqua ed un connettore universale. Ci sono proprio tutti gli strumenti di cui c’è bisogno, con l’installazione che viene effettuata a seconda dell’idea che si ha in mente per l’esterno.

Tra l’altro, con questo kit di

Xddias è possibile trasformare qualsiasi ventola in una ventola di raffreddamento ad aria: in questo caso basta montare gli accessori e fissare il tutto sulla griglia anteriore per rinfrescare la temperatura dell’aria circostante e approfittare del sano relax in giardino. Il getto spray sarà sempre uniforme e rispetto all’ugello tradizionale si potrà anche risparmiare il 70% dell’acqua, dunque l’intero kit è rispettoso al 100% dell’ambiente.

L’estate non sarà mai così fresca e il caldo asfissiante diventerà soltanto un ricordo!