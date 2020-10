Design e innovazione con le Nescafè Dolce Gusto Genio S

Iniziare la giornata con una tazza di caffè è il modo per avere la giusta energia e affrontare tutti gli impegni della giornata.

Con la vita sempre di corsa e gli impegni, concedersi il tempo per gustarsi la bevanda non è semplice, ma con le macchine del caffè Nescafè Dolce Gusto Genio S diventa tutto più facile e veloce.

La gamma composta da 3 modelli automatici è caratterizzate da innovazione, design e qualità. Genio S, Genio S Plus e Genio S Touch (disponibile in due versioni De'Longhi e Krups)sono dotate di un meccanismo automatico di erogazione: basta inserire una capsula per gustare espresso e bevande come piace a voi.

La funzione XL consente di preparare una tazza extra large per chi ha bisogno di un carico di energie in più, la funzione Espresso boost, presente nei modelli Genio S Plus e Genio S Touch, invece permette di intensificare l’aroma dell’espresso.

Per avere la bevanda sempre alla giusta temperatura è possibile scegliere fra le due opzioni di calore HOT & COLD nella versione base, mentre nei modelli più avanzati Genio S Plus e Genio S Touch, potete decidere fra 4 diversi tipi di calore: cold, low, mid, high.

L’innovazione più importante è data dalla ghiera girevole che permettere di impostare la lunghezza della bevanda e il meccanismo automatico stoppa l’erogazione al raggiungimento del livello di estrazione scelto: bevande ristrette, lunghe, scegliendo la lunghezza preferita da ognuno.

Per chi vuole avere la quantità sempre sotto controllo, nel modello Genio S Touch, è possibile selezionare il volume tattile e il display a barre per decidere la lunghezza e verificare l’avanzamento dell’estrazione fino al completamento. Quando si ha voglia di un buon caffè deciso, la funzione ESPRESSO boost (funzione disponibile nei modelli Genio S Plus e Genio S Touch) attraverso una pre-infusione all’interno della capsula permette di intensificare l’aroma dell’espresso.

Il sistema ad alta pressione che raggiunge fino a 15 bar garantisce un caffè di qualità e una crema ricca e vellutata. Le macchine del caffè, sono pensate anche per assicurarci il risparmio in bolletta, la funzione Eco-Mode spegne la macchina automaticamente dopo 1 minuto di inattività, permettendole di ottenere un livello di consumi energetici di classe A.

Il design ultracompatto è perfetto e per adattarsi a ogni ambiente con diverse opzioni di colori che valorizzano perfettamente gli ambienti delle case contemporanee:

Genio S : ideale per chi vuole un prodotto veloce,funzionale e di design con una ghiera girevole a LED intuitiva è possibile selezionare la lunghezza della bevanda, oppure un formato XL, e scegliere la temperatura tra hot&cold, è disponibile nel colore bianco, con inserti neri;

Genio S Plus : dotata di ben 4 temperature di estrazione (cold, low, medium, high) è possibile impostare la propria preferenza, mentre grazie alla funzione ESPRESSO boost, è possibile intensificare l’aroma dell’espresso, è disponibile in due colori, nero o rosso;

Genio S Touch:i veri amanti del caffè che apprezzano la praticità del touchscreen, con Genio S Touch possono selezionare la lunghezza con il display a barre che mostra l’avanzamento dell’estrazione scendendo dal volume selezionato fino al completamento: un’esperienza di caffè unica ed è disponibile in due colori, grigio o argento. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avete già iniziato a pensare ai regali di Natale, ma come sempre siete indecisi? Semplici da utilizzare e performanti le macchine Nescafè Dolce Gusto Genio S sono il regalo perfetto da fare ai propri cari e perché no, da farsi, per concedersi una pausa caffè gustosa e cremosa.