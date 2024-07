Freschi e protetti con le nuove tecnologie di Columbia Sportswear

A causa dei mesi estivi che diventano sempre più caldi e dei raggi UVA e UVB nocivi per la nostra pelle, è necessario adottare misure adeguate nel proteggersi, senza rinunciare alle attività outdoor, essenziali per il nostro benessere fisico e mentale. Bisogna bere molta acqua, scegliere gli orari meno caldi della giornata per uscire e utilizzare abbigliamento dotato di tecnologie specifiche per rimanere freschi e protetti dal Sole.



Per l’estate 2024 Columbia Sportswear lancia la collezione “Cool and Protected”, progettata per garantire una difesa completa dal calore. Le tecnologie brevettate più importanti presenti in questa collezione sono: Omni-Freeze Zero Ice e l’innovativa Omni-Shade Broad Spectrum Air Flow, per una schermatura solare che dura tutto il giorno.

La tecnologia Omni-Shade Broad Spectrum di Columbia, lanciata lo scorso anno, offre uno scudo avanzato contro i raggi UV nocivi. Questa tecnologia non solo blocca i raggi UVA e UVB, ma fa da scudo anche per i raggi infrarossi, riducendo così il rischio di danni alla pelle. I prodotti che hanno questa tecnologia combinano una costruzione a trama fitta, filati assorbenti UV e materiali riflettenti per una schermatura solare superiore. In aggiunta Omni-Shade Broad Spectrum Air Flow è la tecnologia realizzata per una maggiore ventilazione e protezione solare. Con una costruzione specifica del tessuto, permette una migliore circolazione dell'aria, allontanando l'umidità e il calore. Infine Omni-Freeze Zero Ice, una tecnologia progettata per garantire freschezza a chi la indossa tutto il giorno. Il tessuto in questo caso si attiva al tocco con la pelle per combattere il calore, mentre il suo design efficace, ne migliora la gestione dell'umidità, per una freschezza duratura.

Summit Valley Technical Hoodie

La felpa con cappuccio Summit Valley Technical Hoodie della collezione “Cool and Protected” è ideale per le avventure estive. Dotata di UPF50 (ultraviolet protection factor) e con proprietà anti-sudore, offre un’ottima protezione solare, mentre il tessuto antiodore mantiene il corpo fresco durante le attività. Oltre alla tecnologia Omni-Shade Broad Spectrum Air Flow, la Summit Valley Technical Hoodie presenta la tecnologia traspirante Omni-Wick, che allontana l'umidità dalla pelle e la disperde sulla superficie del tessuto, per una rapida evaporazione.



Prezzo: 70,00 euro

Disponibilità colori: W: Sage Leaf Popflorid, White, Juicy; M: Spicy, Sage Leaf, Skyler

Cirque River Technical T-Shirt

Questa T-Shirt è caratterizzata dalla tecnologia Omni-Freeze Zero Ice, progettata per garantire freschezza a chi la indossa tutto il giorno. Inoltre la tecnologia Omni-Wick intrappola e neutralizza gli odori, allontanando l'umidità dalla pelle e disperdendola sulla superficie del tessuto per una rapida evaporazione.



Prezzo: 60,00 euro

Disponibilità colori: W: Sage Leaf, Eve, Black; M: Dark Mountain Skyler, Spicy, Black

Bora Bora II Booney

Il cappello protettivo Bora Bora II Booney completa l’outfit della collezione “Cool and Protected”. Ispirato alla fondatrice di Columbia, Gert Boyle, questo cappello è il compagno perfetto per escursioni e backpacking. Grazie alla tecnologia Omni-Shade UPF 50 e il suo bordo da 3 pollici, il cappello offre una schermatura solare completa, mentre la tecnologia Omni-Wick garantisce freschezza e gestione dell'umidità.



Prezzo: 32,00 euro

Disponibilità colori: Black, Spice, Sage, Grill, Collegiate Navy, Fossil, Whyte, Flint Grey, Spray, City Grey, Light Camel, Canteen, Canteen, Safari

