Naturalmente Smartbox: nuovi cofanetti per riscoprire il ritmo lento della natura

L’avvicinarsi dei mesi più caldi porta con sé il desiderio di fuggire dalla monotonia quotidiana per rifugiarsi in un luogo speciale, dove ricaricare le batterie e ritrovare il proprio benessere fisico e mentale. Pensata per chi desidera concedersi un momento detox nel segno di uno stile di vita lento a contatto con la natura, la nuova gamma firmata Smartbox invita a ritagliarsi una meritata parentesi di disconnessione grazie a location incastonate nel verde, dove poter dimenticare lo stress e respirare aria nuova.

Con un nome suggestivo che evoca il mood della gamma, Naturalmente Smartbox si compone di 5 cofanetti, che permetteranno di accedere a contesti naturalistici da sogno e a indimenticabili esperienze all’insegna del gusto. All’interno della collezione trova anche posto la prestigiosa partnership con Slow Food.

Evasione e relax nella natura

1 o 2 notti con colazione e possibile attività nel verde o percorso benessere per 2 persone.

250 soggiorni in Italia in selezionate location nel verde, per una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura. Accoglienti agriturismi ecosostenibili, affascinanti residenze e hotel pet friendly immersi nel verde attendono gli ospiti per 1 o 2 notti con colazione e possibile attività o percorso benessere, per 2 persone. Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Sicilia sono solo alcune delle splendide regioni italiane in cui disconnettersi dalla frenesia della vita quotidiana e riconnettersi con la natura, insieme a chi si ama.

Prezzo cofanetto: 129,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

Viaggio nella natura tra gusto e relax

1, 2 o 3 notti con colazione e possibile cena o percorso benessere

150 soggiorni rilassanti in selezionate strutture italiane immerse nel verde. Smartbox ha selezionato accoglienti dimore, B&B, agriturismi e hotel di charme in Italia in cui trascorrere un rilassante soggiorno di 1, 2 o 3 notti con colazione e possibile cena o percorso benessere per 2 persone. Affascinanti location immerse nel verde, ad esempio, in Piemonte, Trentino Alto Adige e Toscana dove ritrovare armonia psicofisica e riscoprire i sapori genuini di un tempo.

Prezzo cofanetto: 199,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

Avventura e relax nella natura

150 emozionanti avventure o attività rilassanti in Italia per 2 persone

A contatto con la natura, questo cofanetto contiene emozionanti avventure da vivere insieme a chi si ama: momenti unici a scelta tra 1 attività sportiva o 1 rilassante attività dedicata al benessere per 2 persone. Splendide escursioni nei boschi, adrenaliniche discese in canoa, indimenticabili passeggiate a cavallo o con gli alpaca attendono gli ospiti che desiderano entrare in contatto con la natura. Se invece si è alla ricerca di attività più rilassanti per ritrovare se stessi, una lezione di Yoga o di Pilates rappresenta la soluzione ideale.

Prezzo cofanetto: 69,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

Soggiorno e sapori della tradizione

1 notte con cena in 40 osterie selezionate da Slow Food in Italia

Una pausa dal gusto autentico, firmata dalla guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore. È possibile scegliere tra strutture selezionate in tutta Italia per un soggiorno di 1 notte con cena di tre portate per 2 persone, per assaporare il meglio della cucina regionale italiana presso una delle Osterie selezionate da Slow Food. La calorosa ospitalità italiana sarà all’ordine del giorno, grazie alle confortevoli strutture a disposizione per una pausa in cui riscoprire i sapori della tradizione e il gusto dell’autenticità.

Prezzo cofanetto: 179,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

Sapori autentici della cucina regionale

1 pranzo o cena in 130 osterie selezionate da Slow Food in Italia

Il regalo perfetto per due buongustai? Un’esperienza culinaria autentica all’insegna dei sapori e delle tradizioni della cucina regionale italiana. Nel ventaglio di possibilità sono

moltissime le osterie selezionate da Slow Food in tutta Italia, per 1 pranzo o cena di due portate con calice di vino per 2 persone. La tavola è già apparecchiata per gustare piatti genuini, ricette tramandate da generazioni e una cucina regionale che celebra le radici e la passione per il territorio.

Prezzo cofanetto: 84,90 €

Validità: 3 anni e 3 mesi

