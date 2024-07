Nuovi monitor Philips Evnia per gli appassionati di videogiochi

Philips Evnia 27M2N3200A e Philips Evnia 24M2N3200A sono i due nuovi modelli che si aggiungono alla gamma di monitor Philips Evnia 3000. Progettati per gli appassionati di gaming, Philips Evnia 27M2N3200A da 27“ e Philips Evnia 24M2N3200A da 24“ sono dotati di una ricca serie di funzioni.

Oltre a una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, questi modelli includono un pannello Fast IPS con HDR10 e tempi di risposta GtG di 1 ms con l'impostazione massima di overdrive. Ricordiamo anche le connessioni HDMI e Display Port e gli speaker integrati.

I monitor Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A offrono ai gamer una serie di funzioni progettate appositamente per migliorare l’esperienza nei videogiochi. Scendendo nel dettaglio, Smart Crosshair migliora la precisione di puntamento degli utenti (e quindi aiuta a individuare più facilmente i nemici), mentre l'OSD ad accesso rapido consente di accedere a diverse opzioni con effetti di miglioramento automatico. La modalità Sparatutto in prima persona migliora, invece, le scene scure in modo da rendere più visibili gli oggetti nascosti, mentre la modalità Racing offre colori più accesi e tempi di risposta rapidissimi; infine la modalità Real Time Strategy include la tecnologia SmartFrame, in grado di evidenziare aree specifiche.

I Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono dotati di tecnologie per il benessere fisico, come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-free, sviluppate per ridurre l'affaticamento degli occhi. Per un maggiore comfort durante le lunghe sessioni di gioco, entrambi i modelli sono dotati di un supporto regolabile in altezza che consente agli utenti di ottenere l'angolo di visione ottimale, favorendo una migliore postura. Inoltre, la parte superiore del monitor può essere utilizzata come gancio per le cuffie.

I nuovi modelli Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A incorporano parti eco-compatibili, tra cui un telaio composto per l'85% da plastica riciclata post-consumo e per il 35% da plastica riciclata nei piedini e nella copertura superiore dei monitor.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i monitor sono già disponibili in Italia. Philips Evnia 27M2N3200A è proposto ad un prezzo consigliato di 199,00 euro. Il Philips Evnia 24M2N3200A è acquistabile ad un prezzo di 169,00 euro.

