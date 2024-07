Nuovi mouse Trust: ergonomici, low cost e attenti all’ambiente

Trust amplia e rinnova la gamma di mouse Bayo, presentando i nuovi modelli: Bayo II, Bayo II Wireless e Bayo+ Multidevice, tutti disponibili sia nella classica versione nera che nell’elegante variante bianca.

Con un nuovo design ottimizzato per fornire un angolo di 57°, questi mouse offrono agli utenti un’elevata ergonomia, aiutando a ridurre la tensione al braccio e al polso. Inoltre, grazie al tasto specifico, gli utenti possono adattare la velocità del cursore tra gli 800 e i 2.400 DPI.



Prodotti attenti anche all’ambiente. Questi mouse sono, infatti, realizzati fino al 70% con plastica riciclata per le versioni in nero e fino al 50% per quelle bianche.

Bayo II

Mouse ergonomico con angolo verticale ottimale per ridurre le tensioni al polso. Composto al 60% da plastica riciclata. Bayo II è dotato di due pulsanti laterali facilmente accessibili con il pollice, che consentono di spostarsi facilmente in avanti e indietro. Ricordiamo anche il pulsante di selezione della velocità: 800, 1200, 1600, 2400 DPI. Disponibile in nero e bianco. Prezzo: 24,99 euro.

Bayo II wireless

Mouse ergonomico wireless e senza fili con angolo verticale ottimale per ridurre le tensioni al polso. Composto al 70% da plastica riciclata, Bayo II wireless è dotato di due pulsanti laterali facilmente accessibili con il pollice che consentono di spostarsi facilmente in avanti e indietro e pulsante di selezione della velocità (800, 1200, 1600, 2400 DPI). La batteria ricaricabile garantisce un’autonomia di 3 mesi e la possibilità di continuare a utilizzare il mouse durante la ricarica tramite il cavo USB in dotazione. Disponibile in nero e bianco. Prezzo: 39,99 euro.

Bayo+ Multidevice

Mouse ergonomico senza fili e wireless multidispositivo, con angolo ottimale per ridurre le tensioni al polso. Composto al 70% da plastica riciclata. Grazie alla funzionalità di multiconnessione, si può collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite il

microricevitore USB 2,4 GHz e la doppia connessione Bluetooth. Bayo + Multidevice è dotato di due pulsanti laterali accessibili con il pollice che consentono di spostarsi facilmente in avanti e indietro e pulsante di selezione della velocità (800, 1200, 1600, 2400 DPI). La batteria ricaricabile garantisce un’autonomia di 3 mesi e la possibilità di continuare a utilizzare il mouse durante la ricarica tramite il cavo USB in dotazione. Disponibile in nero e bianco. Prezzo: 49,99 euro.

