Beauty routine a prova di pet: i prodotti naturali per prendersi cura del cane

L?estate è in arrivo, gli umani sognano vacanze al mare o in montagna ma, nell?attesa, anche i loro cani gradiscono un bel bagnetto fresco che renda il loro pelo morbido, setoso e profumato. Per questo Amusi, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, oggi ha creato anche una linea completa di prodotti per la cura del cane da utilizzare in casa, un vero e proprio salone di bellezza a misura di quattrozampe, sempre a portata di clic.

Amusi è nutrire con amore ma anche accudire con la massima attenzione, scegliere le migliori materie prime e ingredienti esclusivamente naturali, estratti e oli vegetali dal potere nutriente e protettivo e preziosi oli essenziali sicuri e funzionali per offrire la massima igiene e salute al pelo e alla cute del cane.

La toelettatura non è mai stata così facile e piacevole: non solo shampoo, con risciacquo o secco, ma anche cosmetici specifici come spray sciogli nodi, creme protettive, repellenti naturali per insetti.

La beauty routine del vostro amato pet può iniziare con uno shampoo professionale specifico che sappia rispettare il ph e la sensibilità della pelle: lo Shampoo a Secco della linea Amusi ha una formula arricchita con pregiati oli essenziali ed estratti botanici in grado di eliminare i cattivi odori del manto del cane lasciando un profumo gradevole e delicato, ed è priva di parabeni e coloranti, senza nichel e cruelty free (non testato su animali).

Non solo. Amusi si prende cura dei nostri cani anche con prodotti protettivi in texture spray leggere e pratiche, che proteggono il manto dalle aggressioni esterne in modo naturale ed efficace. Infatti, soprattutto in estate, zanzare e insetti sono un problema anche per i nostri amici pelosi: la Lozione protettiva e repellente all?Olio di Neem e oli essenziali rende la cute del cane un ambiente sgradito a insetti e parassiti, permettendogli di stare all?aperto libero e senza fastidi.

Cura e affetto sono ingredienti preziosi per la felicità del vostro cane, scegliere Amusi è scegliere solo il meglio per chi ti ama, con un semplice clic, in ogni stagione.

