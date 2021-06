La tenda che è anche un ombrellone per rilassarsi e stare al fresco in spiaggia

Homecall è una tenda da spiaggia che può essere usati anche come ombrellone, un must have dell’estate 2021

Un telo comodo, l’occorrente per una bella nuotata e soprattutto l’ombrellone. Quando si va in spiaggia d’estate non deve mancare proprio nulla: gli appassionati di tintarella sanno quali sono le ore giuste per prendere il sole e abbronzarsi, mentre ci sono dei momenti in cui non guasta affatto un po’ di ombra e di fresco. Homecall soddisfa entrambe le esigenze: si tratta dell’ombrellone che si trasforma in una pratica tenda, da usare in riva al mare oppure nel giardino di casa o in campeggio.

Con i suoi 270 centimetri di ampiezza riesce a coprire un’area davvero molto grande per riparare più persone nello stesso momento. Quando è un ombrellone, resiste alla perfezione al vento, visto che ha una struttura robusta ed è stato realizzato in tessuto Oxford-poliestere. Inoltre, questo materiale resiste persino ai raggi UV 75+. Può essere sistemato a terra per essere sfruttato come paravento, mentre l’asta centrale può essere rimossa a piacimento per un utilizzo come ombrellone ancora più ampio.

Grazie a due pratiche finestrelle, l’aria circola alla perfezione. La confezione contiene anche dei picchetti che fissano saldamente a terra Homecall, poi può essere riposto senza problemi ed in tutta sicurezza nella borsa a tracolla (il suo peso è di appena 4 chili e mezzo). E se dovesse piovere all’improvviso? Nessun problema, questa tenda-ombrellone è stata progettata per proteggere dalla pioggia leggera. Se poi volete organizzare un picnic all’aperto, non c’è niente di meglio di

Homecall per stare al riparo dal sole mentre si mangia.

Dispone anche di tasche interne, ideali per riporre oggetti di valore e l'occorrente da portare con sé. Se volete trascorrere una giornata spensierata al mare o in giardino, questa tenda da spiaggia non può proprio mancare!