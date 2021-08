Organizer da scrivania: per avere il piano di lavoro in ordine

Lavorare in un ambiente ordinato aiuta la concentrazione: ecco l’organizer da scrivania per studiare comodamente

Avere la scrivania organizzata può diventare un’impresa soprattutto se non siete fan dell’ordine. Per quanti sforzi facciate c’è sempre un accessorio fuori posto o una matita introvabile. Se volete avere tutto a portata di mano, allora potete scegliere un organizer. Pensato per avere penne, evidenziatori e fogli in ordine è un modo per rendere più produttivo il lavoro e aumentare la concentrazione.

Per lavorare o studiare in un ambiente creativo e privo di stress non potete fare a meno dell’organizer da scrivania bianco.

Grazie a questo modello cartelle, schedari, etichetti, penne, graffette, post-it e nastri adesivi avranno finalmente il loro posto. L‘organizer realizzato in legno e plastica è ecologico, resistente, sicuro e atossico, perfetto per utilizzarlo sia in ufficio che nella camera dei più piccoli.

Gli appassionati di fai da te, non vedranno l’ora di montare questo accessorio dotato anche di viti ed istruzioni. Bastano 10 minuti e avrete il vostro organizer pronto per essere riempito e per trasformare la scrivania in un piano di lavoro funzionale ed efficiente.

Grande e capiente, permette di ospitare al suo interno accessori di grandi dimensioni come forbici, penne, pastelli, matite, pennarelli, evidenziatori o piccoli oggetti, come clip, elastici e spille.

Dotato di sei scomparti inclinati per facilitare l’accesso alle penne, è completato da un comodo cassetto in cui inserire gli oggetti preziosi e in un porta riviste laterale per avere i documenti più importanti in ordine e a portata di mano.