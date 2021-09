La palla bosu: i benefici e come averla direttamente a casa

Quante volte siamo tornati a casa dopo una dura giornata di lavoro e ci siamo accorti di avere qualche muscolo indolenzito, magari per un movimento sbagliato o per aver trascorso tante ore seduti di fronte a una scrivania. Se il problema si presenta puntualmente e vogliamo sentirci in forma possiamo utilizzare uno strumento che ha il doppio vantaggio di essere economico e poco ingombrante. Di cosa stiamo parlando? Del bosu, un dispositivo per allenarsi a casa, per la ginnastica preventiva e per la riprendere ad allenarsi dopo un trauma.

Il punto di forza di questo attrezzo è la riduzione della stabilità e il contemporaneo aumento dell’instabilità volti a spingerci a cercare un equilibrio utile per:

Migliorare la coordinazione e quindi l’equilibrio dinamico e statico

Aumentare la tonicità e la forza muscolare

È possibile ottenere tutti questi risultati perché il bosu con la sua forma a mezza sfera di gomma, poco elastica e con una base rigida costringe a impiegare molta più energia per effettuare i movimenti e quindi sollecitare maggiormente i muscoli.

Per allenarsi a casa e affrontare con il piede giusto l’autunno e la stagione più fredda, non possiamo fare a meno del bosu Ativafit. L’attrezzo ha una superficie realizzata in PVC ecologico e atossico con una texture opaca perfetta da utilizzare su ogni superficie senza il rischio di farsi male.

La base dotata di 6 piedini in gomma antiscivolo e la gomma della sfera spessa 3 cm, permettono di avere una attrezzo dalla struttura robusta che resiste al tempo e all’usura. Grazie a queste caratteristiche possiamo stare in piedi, saltare, inginocchiarci o sdraiaci senza alcuna preoccupazione e migliorare la nostra stabilità.

bosu è completato da due anelli laterali su cui agganciare le duein dotazione e avere così infinite possibilità di esercizio per aumentare la forza e l'elasticità muscolare.

palla è leggera, facile da portare sempre con noi in palestra o in ufficio. Inoltre, si adatta alle nostre esigenze perché la pompa dell’aria, inclusa nella confeziona, può aiutarci a regolare la resistenza in base alle nostre possibilità.