Set di palline in lana per asciugatrice: un prodotto per risparmiare denaro e rispettare l'ambiente

Le palline in pura lana organica di Echoss ti permetteranno di avere abiti asciutti in pochissimo tempo, già stirati e profumati: assolutamente da provare!

Le palline di lana sono degli oggetti semplicissimi in grado però di dare grandissima soddisfazione quando si tratta di lavare e asciugare i panni; in particolare, se inserite in asciugatrice, ammorbidiscono gli indumenti e favoriscono l’asciugatura, consentendo un notevole risparmio di tempo e di denaro.

Il set di palline in lana marcato Echoss si compone di una custodia e sei palline del diametro di 7 cm, perfette quindi per essere utilizzate in qualunque tipo di asciugatrice, realizzate in pura lana organica della Nuova Zelanda; 100% naturali, sono prive di sostanze chimiche o sintetiche, atossiche e perfette per la pelle sensibile, compresa quella di neonati e bambini.

Queste palline riducono il tempo di asciugatura dal 20% fino al 40% (e la bolletta ringrazia!), grazie all'eccellente capacità della lana di assorbire acqua e umidità; inoltre, riducono l'adesione statica, minimizzando il contatto tra i vestiti che quindi non si attorciglino tra loro, ed hanno una naturale funzione ammorbidente: grazie alla capacità di distendere le fibre dei tessuti, le palline di Echoss rendono gli indumenti più morbidi e diminuiscono il numero di pieghe durante la centrifuga.

Queste palline di lana sono riutilizzabili, non rilasciano pelucchi sui vestiti durante l'uso e non procurano praticamente alcun rumore durante i giri dell’asciugatrice; inoltre anche se nate per essere utilizzate in asciugatrice, possono essere efficacemente inserite anche in lavatrice come ammorbidente: basterà lasciarle asciugare all’aria aperta dopo averle utilizzate.

Il set di palline in lana marcato Echoss è quindi un prodotto efficace e di ottima qualità, che permette di risparmiare tempo e denaro, prolunga la vita dell'asciugatrice e riduce i consumi dell'energia elettrica. Inoltre, solo per oggi, è in offerta su Amazon a soli 10,20€, con il 43% di sconto: approfittane subito!

Consigli:

Per carichi piccoli o medi mettere in asciugatrice 3 palline di lana , per carichi più grandi metterne 6;

3 , per carichi più grandi metterne 6; Per avere un bucato morbido e profumato, aggiungi una goccia del tuo olio essenziale preferito su ogni pallina prima di inserirle nell' asciugatrice .

preferito su ogni prima di inserirle nell' . Fai asciugare le palline all'aria dopo ogni utilizzo.

Scoprilo su Amazon.it