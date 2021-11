L’autore dei meme di Osho arriva in libreria con il volume “Carcola che ve sfonno”

Avete presente i meme di Osho che stanno spopolando sui social? Il mistico indiano ha iniziato a “parlare” in romanesco grazie all’intuizione di Federico Palmaroli, impiegato romano che è uscito dall’anonimato proprio grazie a questa divertente trovata. Il maestro spirituale, con il suo aspetto austero, crea un perfetto contrasto ironico con le frasi dissacranti di Palmaroli.

La pagina Facebook “Le più belle frasi di Osho” ha superato il milione di follower, senza dimenticare i fan di Twitter (circa mezzo milione). Il mistico non è più l’unico protagonista dei meme del 47enne romano, ma si dà spazio anche a personaggi della politica e non solo. Palmaroli è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico e, sull’onda del successo, ha raccolto in un libro il meglio e il peggio di quello che è successo in Italia con l’inconfondibile ironia che lo ha sempre contraddistinto.

Il volume, edito da Rizzoli, si intitola “Carcola che ve sfonno”, in uscita il 30 novembre, è in pre-vendita su Amazon.

Palmaroli, originario del quartiere romano di Monteverde, dopo il volume dello scorso anno “

Vedi de fa poco ‘o spiritoso ” non si è lasciato sfuggire neanche uno dei principali eventi italiani e mondiali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, rielaborando ad arte lo slang romanesco in modo da renderlo intuibile e comprensibile da Nord a Sud.

Ai protagonisti della scena nostrana e internazionale sono state attribuite frasi divertenti e che sono diventati veri e propri tormentoni, tra cui il titolo. “Carcola che ve sfonno” è stata infatti utilizzata subito dopo la scelta di Mario Draghi come presidente del Consiglio, con tanto di foto dell’attuale premier che sembra proprio "minacciare" gli italiani.

Il libro di Palmaroli è la raccolta di un intero anno di battute e sorrisi, un modo buffo e alternativo per ripercorrere i dodici mesi che stanno per terminare. Se avete voglia di farvi un bel po’ di sane risate, allora non potete farvi sfuggire “Carcola che ve sfonno” in pre-ordine su Amazon.