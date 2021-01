Pantofole Misolin: per affrontare comodamente la gravidanza

I piedi gonfi e le gambe stanche sono frequenti soprattutto verso gli ultimi mesi della gravidanza, a causa della ritenzione idrica possiamo averli più pesanti e fare fatica a camminare. Per alleviare in parte i dolori e sentirci a nostro agio quando siamo in casa, la scelta delle pantofole è importantissima, poi per affrontare al caldo e al sicuro l’invero non possiamo fare a mendo le modello Misolin.

Le pantofole regaleranno al piede il massimo del comfort grazie alle solette in morbido pile ad alta densità che permetteranno di provare una piacevole sensazione quando le indossiamo in casa, come se camminassimo su una nuvola.

Pensate sia per l’interno che per l’esterno le pantofole possono essere indossate anche in giardino e rimarranno sempre perfettamente soffici.

Il modello disponibile in 12 colori differenti è adatto sia per lei che per lui, basta scegliere la propria taglia e in un attimo si adatteranno perfettamente ad ogni piede.

Le pantofole con suola in gomma e l’esterno in pelle scamosciata sintetica, sono completate da una pelliccia bianca sintetica che rende il modello elegante e raffinato, ma nello stesso tempo anche caldo, ideale per proteggersi dal freddo durante le giornate invernali.

Realizzate con materiali di ottima qualità e durevolezza, le pantofole Misolin ci accompagneranno durante i mesi della gravidanza e il periodo più freddo dell'anno.