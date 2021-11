La parete attrezzata rende accogliente e di design ogni soggiorno

Il salotto è il luogo della casa in cui trascorriamo più tempo leggendo o guardando la televisione, proprio per questo nel momento in cui decidiamo di arredarlo, dobbiamo prestare particolare attenzione.

Le soluzioni sono davvero tante, ma quella che permette di avere tutto quello che ci serve sempre a portata di mano anche negli ambienti di piccole dimensioni è una parete attrezzata.

Il muro grande o piccolo che sia, diventa funzionale grazie ad un unico mobile che ci permette di avere i nostri libri preferiti in ordine così da diventare la nostra libreria personale. Inoltre, è la soluzione ideale per ospitare la tv, l’impianto hi fi o la console dei videogiochi e trascorrere con i nostri cari divertenti serate in compagnia.

In grado di ottimizzare lo spazio, regala un effetto di design ad ogni ambiente. Se stiamo pensando di ristrutturare casa oppure abbiamo voglia di dare un nuovo look alla camera, possiamo scegliere la parete attrezzata Kalli disponibile in due colori: bianco opaco oppure quercia Sonoma per adattarsi ad ogni ambiente

Composta da:

1 mobile TV con 4 scompartimenti aperti e mobiletto piccolo con un'anta a ribalta

1 vetrinetta pensile con un'anta in parte di vetro

1 vetrina da terra con un'anta in parte di vetro ciascuna

1 mensola da muro

Il mobile è perfetto per rispondere al meglio ad ogni esigenza

Le linee eleganti e moderne consentono di avere un elemento d’arredo perfetto per chi vuole rendere il soggiorno il punto focale della casa. Inoltre, l'illuminazione a LED dona al mobile un tocco di modernità e di raffinatezza.

Ogni elemento è pensato per essere funzionale e sfruttato al meglio:

Mobile TV : composto da quattro scompartimenti aperti e un vano chiuso da un’anta a ribalta, ha dimensioni contenute (175x41x38 cm) perfette per chi non ha molto spazio in casa, inoltre, i vani aperti sono profondi e in grado di ospitare comodamente console, impianti Dolby o lettori dvd grazie alle misure 58,4x33,2 cm

: composto da quattro scompartimenti aperti e un vano chiuso da un’anta a ribalta, ha dimensioni contenute (175x41x38 cm) perfette per chi non ha molto spazio in casa, inoltre, i vani aperti sono profondi e in grado di ospitare comodamente console, impianti Dolby o lettori dvd grazie alle misure 58,4x33,2 cm Vetrina da terra : bella ed elegante è formata da un'anta a battente, in parte in legno laminato e in parte in vetro. All'interno possiamo sistemare tutti gli oggetti preziosi su un comodo e resistente ripiano in vetro che misura 51,7x28,5 cm di profondità. Per rendere ancora più accattivante la vetrinetta dietro al ripiano è possibile montare e utilizzare l’illuminazione a Led e la portata massima del pensile é di 10 kg

: bella ed elegante è formata da un'anta a battente, in parte in legno laminato e in parte in vetro. All'interno possiamo sistemare tutti gli oggetti preziosi su un comodo e resistente ripiano in vetro che misura 51,7x28,5 cm di profondità. Per rendere ancora più accattivante la vetrinetta dietro al ripiano è possibile montare e utilizzare l’illuminazione a Led e la portata massima del pensile é di 10 kg Mensola da parete: composta da due tavole di legno laminato, una va appesa al muro, mentre l'altra va fissata sulla tavola appesa così da diventare un comodo ripiano, misura circa 100 cm di lunghezza e 18,5 cm di profondità con una portata massima di 5 kg.

Il