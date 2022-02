Imparare a scrivere e colorare con la linea Carioca Baby

Per imparare a scrivere non è sufficiente saper riconoscere e riprodurre le lettere e i numeri. Per disegnare non basta mettere occhi, piedi o finestre al posto giusto. Bisogna farlo bene, in modo corretto, a partire dall'impugnatura. Ma per tenere matite e pennarelli nel modo giusto bisogna fare attenzione a cosa si mette nel portapenne: ogni età ha un supporto adeguato. Carioca da sempre presta attenzione a forma e dimensione dei suoi prodotti, perché siano propedeutici per ogni fase e abilità grafica e motoria.

Si inizia a parlare di impugnatura con la scuola primaria e la prima scrittura. In realtà bisognerebbe prestarci attenzione fin da piccoli, con la tenuta della forbice, della colla, e delle prime matitone. Intorno ai tre anni i bambini passano dalla presa palmare (con tutta la mano) a quella digitale (con le dita) e già a partire da questa età bisogna fornire gli strumenti grafici adeguati e corrispondenti all'età grafo-motoria.

L'impugnatura corretta infatti è indispensabile e determinante per permettere al bambino di scrivere e disegnare senza fatica, gestendo con precisione i movimenti, la motricità fine e la coordinazione occhio-mano. In un'era fortemente digitale, i bambini hanno perso molta della loro manualità e consapevolezza del gesto, Carioca nel suo lavoro mette costantemente al centro la creatività dei più piccoli, fornendo loro tutto il necessario per esprimerla e valorizzarla in modo libero ma sicuro.

Pastelli Baby Teddy

I bambini sviluppano curiosità per la grafia e il colore, ma le loro manine non sono in grado di tenere pennarelli o matite fini e la presa non va assolutamente forzata. I primi strumenti devono essere corti e spessi, per diventare man mano più lunghi e sottili. Dai 12 mesi Carioca propone questi pastelli a forma di orsacchiotto, sagomati proprio per stimolare la prima impugnatura digitale.

Scopri di più su Amazon

Pennarelli con tappo a orsetto

I pennarelli con il tappo a orsetto per disegnare, hanno l’inchiostro superlavabile dalla pelle e dai tessuti, sono pensati per essere i protagonisti dei primi giochi dei vostri bambini. La punta arrotondata, maxi e bloccata garantisce la massima sicurezza dei bambini e permette di colorare grandi aree senza fatica, sono perfetti per i bambini a partire da 1 anno di età.

Scopri di più su Amazon

Carioca Baby Wild Crayons

I pastelli 3 in 1 con matita, cera e acquerello hanno un diametro largo, sono corti e hanno la punta morbida, così da essere facilmente tenuti in mano anche dai bambini piccoli che non hanno sviluppato l'impugnatura. La confezione formata da 8 colori assortiti e brillanti, permette risultati impeccabili senza alcun pericolo perché sono lavabili e si stendono facilmente.

Scopri di più su Amazon

Carioca Set Baby

Il kit di Colori per Bambini di Carioca è pensato per i più piccoli a partire dai 12 mesi, adatti per la scuola e il tempo libero, permettono di disegnare, colorare e realizzare bellissimi lavori. Il set è formato da una scatola di 6 pennarelli Baby Tedy con inchiostro superlavabile con acqua senza sapone e cappuccio ventilato anti soffocamento, una confezione di 10 matitoni Baby 3 in 1 e una confezione di 6 pastelli a cera colorati a forma di orsetto, tutti disegnati per allenare la presa dei bambini all’impugnatura digitale.

Scopri di più su Amazon