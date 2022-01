La pedana interattiva per trasformare l’allenamento in un gioco

Il plank è uno degli esercizi più efficaci: è in grado di rafforzare diversi gruppi muscolari in poco tempo, al contempo permette di bruciare grassi e prevenire il mal di schiena. Pur avendo tutti questi benefici, può essere noioso e il più delle volte si è tentati dal rinunciarci. Se volete allenarvi e nello stesso tempo siete appassionati di videogiochi, la soluzione che fa per voi è Plankpad.

Il dispositivo di allenamento di alta qualità è versatile, pensato per far divertire ad ogni età e livello di fitness, riducendo al minimo la fatica, ma aumentando il divertimento.

Realizzato in legno di acero di alta qualità con finitura in noce e una superficie morbida, ha uno spazio dedicato per inserire lo smartphone o un tablet. Non dovete fare altro che collegarvi all’applicazione personalizzata e iniziare il vostro allenamento scegliendo tra i numerosi giochi a disposizione.

Il tempo passerà davvero in fretta concentrandovi sui giochi, automaticamente reggerete più a lungo l'esercizio e raggiungerete più velocemente gli obiettivi. Inoltre, il corpo si trasformerà in un controller quando vi muoverete a destra e a sinistra per guidare il gioco.

Tenendo il corpo in una posizione orizzontale supportata dalle braccia il più a lungo possibile, tutti i muscoli vengono utilizzati contemporaneamente, in particolare quelli del core e potrete migliorare la postura. L’applicazione vi segue passo dopo passo e se perderete la posizione, vi suggerirà come mantenere l’equilibrio.

Pensato per il plank, l’attrezzo si trasforma anche in un balance board, allenamento dopo allenamento otterrete numerosi benefici come:

Sviluppare i muscoli delle gambe,

Aumentare l’equilibrio del corpo

Migliorare la coordinazione motoria

Favorire il tempo di reazione

Aumentare la stabilità

Prevenire le lesioni

Se siete appassionati di mare e montagna, potete allenarvi comodamente a casa collegando semplicemente il Plankpad al televisore e misurarvi con una gara snowboard o da surf comodamente dal vostro soggiorno.