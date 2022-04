Festa della mamma: la pedana vibrante è il regalo giusto per il suo tempo libero

Con la festa della mamma sempre più vicina, riuscire a farle un regalo non banale non è semplice, ma se ama rimanere in forma e dedicarsi allo sport, il dono perfetto è la pedana vibrante ad un prezzo conveniente.

L’attrezzo per il fitness permette di perdete peso e stimolate la circolazione, basta salire sulla pedana nel tempo libero, con l'aiuto della scheda degli esercizi e della guida degli esperti, potrà allenarsi anche se non ha mai fatto esercizi prima d’ora.

La pedana ultra slim con 180 livelli di potenza di vibrazione e 5 modalità di allenamento programmate, permette un numero infinito di combinazioni di esercizi. Gli specialisti del fitness, hanno pensato 5 serie di esercizi, ognuno con programmi da 10 minuti e progettati per un obbiettivo specifico: allenamento generale, perdita del grasso corporeo, rafforzamento muscolare, massaggio, circolazione e densità ossea. Le bande elastiche regolabili, poi si possono collegare velocemente e con facilità alla pedana per fare esercizi con tutto il corpo.

Il modello oltre alle fasce per allenarsi include anche moltissimi extra come gli altoparlanti bluetooth e uno schermo touch screen con Lcd ad alto contrasto per tenere sotto controllo il tempo e il livello di intensità con un semplice colpo d'occhio. La marcia in più? la pedana è arricchita da un telecomando che permette di controllarla facilmente, di regolare l’intensità, il tipo di vibrazione, la durata e selezionare i programmi automatizzati senza interrompere i progressi.

Il motore silenzioso consente di utilizzare la pedana vibrante ad ogni ora del giorno senza disturbare i vicini e gli altri membri della famiglia.