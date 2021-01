Pelaverdure elettrico per preparare ogni piatto in pochi minuti

Cucinare per alcuni è un hobby divertente per altri invece è un'attività impegnativa e poco piacevole, in entrambi i casi avere del tempo a disposizione è importantissimo e gli elettrodomestici possono fare la differenza, tra questo in cucina non può mancare il pelaverdure e frutta elettrico.

Il modello formato da lame taglienti in acciaio inossidabile permette di realizzare un taglio diverso a seconda delle esigenze. La 3 lame sono:

bordo liscio : perfetta per sbucciare frutta e verdura;

: perfetta per sbucciare frutta e verdura; lama a Y : consente di scegliere tra due modalità;

: consente di scegliere tra due modalità; lama a denti: è ideale per realizzare le verdure a julienne.

Facile da utilizzare, basta premere il pulsante di accensione per poter sbucciare la frutta e la verdura in pochi secondi in modo rapido ed efficace, risparmiando tempo e fatica.

L'impugnatura ergonomica assicura una presa morbida e confortevole per un utilizzo pratico e stabile. Il pelaverdure alimentato a batterie sbuccia carote, patate o mele in poco tempo e realizzare così le vostre ricette preferite in totale sicurezza.