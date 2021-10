Il pianoforte portatile per suonare e divertirsi ovunque

Il pianoforte è senza dubbio uno degli strumenti musicali più amati in tutto il mondo. Inoltre, è anche il più richiesto perché il suo suono rilassa, è piacevole ed è di facile approccio.

Ne esistono di tanti tipi, ognuno con le sue caratteristiche come:

: simili ai modelli verticali, non hanno la parte alta che invece, si sviluppa perpendicolarmente alla tastiera Digitali: esteticamente sono simili alle tastiere, ma mantengono un suono acustico e hanno un ingombro decisamente ridotto rispetto ai classici modelli

Per molti imparare a suonarlo è una vera e propria passione, ma non sempre in casa si ha lo spazio sufficiente! Una soluzione per appassionarsi al proprio strumento preferito in casa, in vacanza e averlo sempre con sé è scegliere il modello pieghevole. Quello della Blackstar è portatile e adatto sia ai principianti che voglio avvicinarsi per la prima volta al mondo della musica, sia ai professionisti che vogliono esercitarsi.

Leggero e compatto il pianoforte portatile si piega su sé stesso fino ad occupare 33 cm e pesa solo 1,6 kg per trasportarlo con praticità nello zaino o nella borsa. Una volta aperto la tastiera con i suoi 88 tasti di dimensioni standard offrono una sensazione realistica e un design soft touch.

Ideale per chi si trova alle prime armi, ha al suo interno 6 impostazioni del metronomo e 30 brani dimostrativi per avere un'ampia gamma di accompagnamenti a cui vanno aggiunti gli adesivi di note per un’esperienza completa.

Pensata per essere utilizzata in viaggio, la batteria ricaricabile tramite porta usb, ha una durata di 8 ore.