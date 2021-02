San Valentino, la piastra per preparare deliziosi waffle a forma di cuore

Per rendere speciale San Valentino la piastra waffle a forma di cuore è il regalo perfetto

Il profumo di waffle appena preparati è delizioso e per renderli ancora più gustosi, impossibile rinunciare alla piastra che consente di realizzare 5 waffle contemporaneamente a forma di cuore, un modo per rendere ancora più dolce il giorno di San Valentino.

Grazie al rivestimento antiaderente, l'impasto non si brucia e non rimane attaccato, ma ci permette di girarlo facilmente ed ottenere una cottura uniforme. Dotata di impugnatura termoisolante, alloggiamento resistente alle alte temperature e piedini antiscivolo, la piastra può essere utilizzata in tutta sicurezza.

Poco ingombrante ha un pratico avvolgicavo e spie luminose che indicano quando la piastra è accesa e pronta per l’uso.

Una volta terminata la cottura, i residui di cibo sono facili da rimuovere, per una pulizia semplice e veloce, la piastra per waffle è ideale per divertirsi ai fornelli, senza doversi preoccupare della pulizia.