Sirius Line di Beko: la collezione di piccoli elettrodomestici raffinati ed efficienti per la cucina

Elegante e pratica: la linea Sirius Line di Beko è una collezione di piccoli elettrodomestici per la cucina che si distingue per la facilità d’uso.

La collezione si caratterizza per essere ultra-potente e in grado di affrontare anche i lavori più impegnativi dietro ai fornelli grazie all’impugnatura soft touch zigrinata che garantisce una presa solida per lavorare al meglio gli ingredienti.

Il set è dotato di motore ad alta efficienza pensato per garantire prestazioni ottimali, ridurre i tempi di preparazione e agevolare la realizzazione del piatto.

Beko frullatore ad immersione

Il frullatore ad immersione con una potenza da 750 watt ha una capacità di 700ml! Il controllo manuale della velocità permette di realizzare la consistenza perfetta per ogni ricetta, mentre la funzione turbo assicura il massimo della potenza, inoltre, l’impugnatura confortevole garantisce un'esperienza pratica ed ergonomica. La linea dotata di un design elegante e dettagli esclusivi è arricchita da una serie di accessori come il tritatutto e le doppie fruste pensati per preparare in pochi minuti una cremosa vellutata, una deliziosa torta o tritare finemente ogni ingrediente.

Beko frullatore da tavolo

Il modello appartenente alla Sirius Line ha una potenza di 800w, una capacità di 1,5 litri e la brocca in vetro. Il motore anche se potente garantisce una bassa rumorosità e risultati eccellenti, per lavorazioni dalla consistenza perfetta. Il frullatore da tavolo con velocità regolabile è arricchito dalla funzione pulse, perfetta per composti che hanno bisogno di essere frullati velocemente e in maniera intensa, infine, i piedini antiscivolo fanno aderire il frullatore in modo stabile e sicuro al piano cucina così da utilizzarlo in totale sicurezza.

Beko sbattitore elettrico

Il mixer Beko con la sua potenza di 500 Watt e le 4 velocità, garantisce risultati eccellenti per realizzare lavorazioni dalla consistenza perfetta, in pochi secondi. Basta regolare manualmente la velocità o azionare il tasto extra boost per aumentare la potenza e dimezzare i tempi di lavorazione. Le fruste e i 2 ganci impastatori realizzati in acciaio inossidabile sono pronti a realizzare meringhe, maionese, pasta per pane o pizza in modo semplice e veloce. Se poi hai bisogno di una pausa tra una lavorazione e l’altra, il frullatore può essere posizionato in verticale senza correre il rischio di cadere.

Beko tritatutto

Il tritatutto Beko della linea Sirius, grazie ad una potenza di 400 Watt ed alle 2 velocità di funzionamento garantisce alte prestazioni e lavorazioni dalla consistenza perfetta, in pochi secondi. La ciotola realizzata in vetro borosilicato resiste agli sbalzi termici per lavorare ingredienti freddi, a temperatura ambiente o bollenti senza alcun pericolo, inoltre, la ciotola trasparente permette di avere sempre sotto controllo il contenuto. Per avere risultati impeccabili, il set di lame in acciaio inossidabile trita, sminuzza e affetta in modo uniforme frutta, verdura e perfino il ghiaccio, infine, la base antiscivolo fa aderire il frullatore in modo stabile e sicuro al piano cucina.

