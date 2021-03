La pietra refrattaria per realizzare una pizza irresistibile

La pizza è irresistibile, fragrante e croccante può essere preparata anche in casa per poterla gustare in ogni momento: ottenere un risultato impeccabile, è semplice, oltre alla ricetta giusta e agli ingredienti anche la cottura non deve essere tralasciata, per farlo al meglio la pietra refrattaria è la soluzione ideale.

Realizzata in cordierite, un materiale altamente poroso, assorbe l’umidità cuocendo dal basso per risultati impeccabili e professionali, non solo quando si cucina la pizza, ma anche per pane e piatti flambée. La pietra, infatti, si scalda in pochi minuti e può arrivare fino a 250-300 gradi, mantenendo il calore per lungo tempo, fino a 1.200 gradi. Può sopportare temperature estremamente elevate e può essere utilizzata in vari forni e sul barbecue.

Utilizzarla è semplice, quando il forno inizia a scaldarsi, la pietra deve essere inserita all’interno, perché un riscaldamento veloce e improvviso potrebbe danneggiarla. Una volta raggiunta la giusta temperatura basta posizionare la pizza e assicurarsi che l'aria possa circolare nel forno o sul barbecue.

Il set include tutto quello che serve per cuocere una perfetta pizza croccante! Oltre alla pietra dalle dimensioni di 38x30 cm della misura ideale per forni, griglie e barbecue la pala da 30,5x30,5 cm è realizzata in alluminio con una finitura lucida di alta qualità, completata da un manico in legno