La piscina per aiutare il cane a sopportare il caldo estivo

Le temperature alte possono essere difficili da sopportare anche per i pet, ecco la piscina per divertirsi e affrontare in allegria l’estate

Per rendere divertente e piacevole il momento del bagno in estate non c’è niente di meglio che condividerlo con il nostro pet.

Avere a disposizione una piscina interamente dedicata ai cani, poi, può fare la differenza per il nostro amico a quattro zampe soprattutto quando le temperature sono alte. Anche se non tutti i pelosi amano tuffarsi, non c’è dubbio che potersi rinfrescare durante le giornate più calde è un ottimo modo per avere un po’ di refrigerio e condividere un momento di allegria insieme a noi.

Se siamo alla ricerca di una piscina per il nostro cane un modello immancabile in giardino o in terrazzo è quella della Wimypet.

Con questo accessorio potranno trascorrere un pomeriggio divertente, ma in totale sicurezza perché stare in acqua assicura l’approvvigionamento di cui i pet hanno bisogno durante la stagione più calda e li protegge da eventuali colpi di calore.

Realizzata in materiale PVC ecologico, non tossico e resistente ai graffi e al tempo, la piscina grazie alle tavole di legno di compressione incorporate di 0,45 cm, la rendono robusta e stabile perché non collassano su sé stesse. Inoltre, questo modello permette al nostro animale domestico di muoversi all’interno senza rischiare di scivolare e farsi male, perché rivestita con materiale antiscivolo.

La guarnizione a vite sul fianco, a tenuta stagna, facilita il drenaggio perché il tappo è saldamente sigillato e la cucitura non è facile da perdere.

La piscina, inoltre è un’ottima soluzione in estate o durante le stagioni più fredde per lavare il pet comodamente e farlo sentire a suo agio. Il modello ha bisogno di pochi secondi per essere installato e riempirlo non solo con l’acqua, ma anche con sabbia e palline e trasformarla in un simpatico gioco per far divertire i nostri pet.

Una volta terminato l’utilizzo non resta che piegarla su sé stessa e portarla sempre con noi ovunque perché occupa poco spazio.

La

piscina disponibile sia nella versione da 120x30 cm, sia in quella da 160x30 cm dobbiamo solo scegliere quella che corrisponde alle dimensioni del nostro pet.