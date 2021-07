Piscina gonfiabile, il modello giusto per l’estate 2021

La piscina è l’accessorio indispensabile per rilassarsi durante le calde giornate estive quando si rimane in città

Il caldo in estate ci mette a dura prova e diventa ancora più difficile sopravvivere alle temperature alte se siamo costretti a rimanere in città in attesa delle ferie.

Ventilatori e condizionatori sono un ottimo modo per affrontare le giornate estive, ma se vogliamo immaginare di essere al mare anche se le vacanze sono ancora lontane, un’alternativa utile ed economica è la piscina gonfiabile.

Perfetta da posizionare in giardino o terrazzo renderà le giornate più piacevoli senza ricorrere a soluzioni costose e non rimovibili come i modelli interrati. La

piscina gonfiabile è un ottimo modo per concedersi una piccola pausa dal lavoro e nello stesso tempo farà contenti anche i più piccoli che non vedranno l’ora di fare un tuffo in acqua.

Il modello tondo è pensato per ospitare tutta la famiglia nel comfort più totale perché è formata da una panca gonfiabile dotata di seduta e schienale per assicurare il massimo del relax.

Realizzata in vinile, il materiale è resistente alle intemperie e al tempo, basta posizionarla su un terreno pianeggiante, senza sassi o oggetti appuntiti e ci accompagnerà estate dopo estate. Il modello inoltre, è formato da tre anelli gonfiabili completati da due valvole, quando sarà gonfia, è sufficiente chiudere i cappucci e inserirli all’interno della piscina verso il basso così da integrarsi all’interno del primo anello. Una volta terminata l’estate non resta che aprire la valvola di sgonfiaggio, piegarla e conservarla per la prossima stagione.

Il modello con capacità d’acqua di 640 litri permetterà ai piccoli di divertirsi in totale sicurezza.

Pensata per assicurare il massimo del benessere, la

piscina gonfiabile è curata nei minimi particolari, oltre ad essere estremamente comoda, è completata da due portabottiglie posizionati sul bordo, vicino alla seduta per godersi un cocktail o una bevanda dissetante in ogni momento della giornata.