Le migliori piscine gonfiabili per rinfrescarsi e divertirsi senza svuotare il portafoglio

Le giornate di caldo torrido sono arrivate e, durante il weekend, sono tantissime le persone che si riversano lungo i litorali della costa per rinfrescarsi in spiaggia e fare il bagno al mare. Tuttavia, a causa delle normative sanitarie in atto per la prevenzione dal COVID-19 e di un più generale senso di preoccupazione, in molti preferiscono rinunciare ad una giornata in riva al mare, cercando comunque modi alternativi per rilassarsi e trovare riparo dal caldo.

E una delle migliori soluzioni, in particolare per chi ha un giardino o un terrazzo, è sicuramente la piscina gonfiabile, capace di coniugare divertimento e relax senza spendere una fortuna. Abbiamo quindi selezionato le migliori piscine gonfiabili, economiche e di qualità, perfette anche per chi ha poco spazio o non può permettersi una piscina interrata e per divertirsi in compagnia di famiglia ed amici.

Piscina gonfiabile rotonda di Intex

Questa piscina è perfetta sia per gli adulti che per i bambini; profonda e comoda da usare (305x305 cm, diametro 76 cm), è realizzata in PVC laminato in triplice strato, robusto e resistente (2 strati esterni in PVC e l'interno in poliestere) ed è un ottimo compromesso tra praticità, qualità e prezzo.

Inoltre, è facile da gonfiare (è pronta in circa 15 minuti), anche grazie all'ampia valvola di sicurezza con tappino rinforzato, è dotata di pompa filtro, è priva di parti in metallo ed è coperta da una garanzia di 2 anni; all'interno della confezione, è incluso un manuale di istruzioni e un DVD che illustra e spiega in modo molto semplice come poter montare la piscina.

Piscina gonfiabile rettangolare

Una piscina gonfiabile grande (241cm x 142cm x 56cm), robusta e resistente. Perfetta per 4/5 adulti seduti, questa piscina ha uno spessore di 0.4 mm e 3 camere d'aria individuali in grado di sopportare un peso extra prevenendo perdite d'aria, è facile da gonfiare e il tubo di scarico verticale a 90° facilita il deflusso dell'acqua. Inoltre, è realizzata in PVC sicuro, atossico e privo di BPA e nella confezione è incluso un patch di riparazione extra, da utilizzare in caso di fori o buchi.

Piscina gonfiabile rettangolare con parasole

Facilissima da montare e perfetta per regalare momenti di puro relax e divertimento ad adulti e bambini, questa piscina gonfiabile è l'ideale per chi non ha possibilità di muoversi nei periodi estivi e ha poco spazio a disposizione. Realizzata in PVC ad alta resistenza termica, è dotata di gonfiaggio wireless tramite una pompa ad aria automatica, grazie alla quale la piscina si gonfia autonomamente in pochissimo tempo; inoltre, ha un parasole integrato, 3 camere d'aria indipendenti, ciascuna con doppia presa d'aria e una valvola di scarico a flusso libero.

Vasca da bagno gonfiabile

Comoda e spaziosa (160 x 84 x 64 cm), questa vasca da bagno gonfiabile può essere utilizzata sia d'estate, per rinfrescarsi in balcone o in giardino, sia in inverno, per fare un bagno caldo o come vasca da bagno dentro casa; infatti, la copertura con cerniera permette di mantenere la temperatura dell'acqua, ma può essere semplicemente rimossa per rinfrescarsi nei mesi più caldi. Realizzata in PVC ecologico di alta qualità, atossico e robusto, è comodissima grazie al cuscino, allo schienale e al bracciolo gonfiabili, è facile da gonfiare e da pulire ed è dotata di pompa a pedale e presa di scarico.

Piscina gonfiabile Lounge con schienale

Perfetta per godersi momenti di fresco relax con amici e famiglia, la piscina gonfiabile Lounge di Intex è realizzata in PVC resistente ed è dotata di due portabottiglie e di una seduta e uno schienale gonfiabili, per la massima comodità. Inoltre, è economica ma di qualità, è abbastanza grande e molto comoda (229 x 218 x 76 cm), ha una capacità di 640 litri e dispone di 2 camere d'aria, entrambe dotate di valvole per un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio, tre anelli gonfiabili in vinile resistente e di un pratico kit di riparazione.

Piscina gonfiabile certificata con funzione doccia

La piscina gonfiabile della Voxon è un prodotto sicuro e certificato che assicura ore di divertimento per tutta la famiglia. Realizzata in PVC resistente spesso da 4 mm, che riduce notevolmente il rischio di forature e assicura una lunga durata, questa piscina è dotata anche della funzione doccia: basterà attaccare la pompa dell'acqua e dal delfino centrale uscirà uno spruzzo di circa 1 metro che farà divertire adulti e bambini. Inoltre, dispone di certificazioni EN71, CPSIA, CPC, ASTM, buchi laterali che permettono di far uscire l'acqua senza farla strabordare, 3 camere d'aria indipendenti, ognuna con delle doppie prese d'aria e valvole di scarico libere per evitare che aria e acqua penetrino, e una valvola curva per l'acqua che raddoppia la velocità di scarico. Comoda, stabile e spaziosa (250x180x55 cm, capacità di 580 litri), la piscina gonfiabile di Voxon si gonfia velocemente utilizzando una pompa per l'aria (non inclusa nella confezione) ed è abbastanza grande per ospitare 2 adulti e 4 bambini.

Piscina gonfiabile Pure Spa Bubble Therapy

Dimentica lo stress e ritempra corpo e mente con una pausa idromassaggio direttamente a casa tua! Elegante e funzionale, la piscina gonfiabile Pure Spa Bubble Therapy di Intex si adatta perfettamente agli ambienti interni ed esterni, arredando con stile e praticità ogni zona di casa, ed è dotata della funzione idromassaggio, per regalarti magnifici momenti di relax. Inoltre, è abbastanza grande per ospitare comodamente 4 adulti (dimensioni 196 x 71 cm, capacità 795 litri), è realizzata in materiale robusto e di qualità ed è dotata di pompa per il riscaldamento, sistema di purificazione dell'acqua, telo di copertura e sacca per il trasporto.

Piscina rettangolare con struttura a paletti

Resistente e ben strutturata, la piscina rettangolare di Intex è dotata di una struttura tubolare in acciaio trattato di alta qualità, resistente a ruggine, usura e corrosione. Il rivestimento della piscina è spesso 0,56 mm ed è realizzato con tecnologia Super-Tough di 3 strati di PVC e poliestere extra-forte di prima qualità, offrendo grande resistenza e durata, e la piscina è abbastanza spaziosa per ospitare sia adulti che bambini. Compatta e di facile installazione, il montaggio è semplice e veloce, anche grazie al manuale di istruzioni che spiega in modo dettagliato tutti i passi da compiere: basterà collegare i tubi di metallo verniciati a polvere insieme, senza necessità di attrezzi. Inoltre, è disponibile in 4 dimensioni diverse, con e senza filtro incluso, ed è estremamente stabile e sicura.

Salottino gonfiabile Lounge

La piscina gonfiabile lounge di Intex è la scelta perfetta per chi ama rilassarsi al sole rimanendo comodi e freschi. Questa piscina gonfiabile, infatti, è dotata di quattro sedili con schienali da 10 mm, per una maggiore durata e più comfort, e due porta bicchieri, per rendere indimenticabile e super rilassante ogni momento passato al suo interno. Inoltre è facile da gonfiare, è comoda e spaziosa (229 X 229 X 66 cm), è dotata di tappo di scarico per l'acqua e patch di riparazione ed è resistente, economica e di ottima qualità.

Piscina fuori terra rotonda con pompa di filtraggio

L'ultima piscina della nostra lista è un'ottima soluzione per chi desidera un prodotto più solido rispetto ai gonfiabili senza però dover affrontare una spesa eccessiva. Steel Pro Max di Bestway è infatti una piscina fuori terra pratica, veloce e abbastanza economica, realizzata in PVC resistente in triplice strato Tritech e dotata di un robusto telaio in acciaio con sistema brevettato Seal & Lock e Frame Link, che impedisce all'acqua di passare all'interno delle giunture e impedisce la formazione di ruggine. Disponibile in diverse forme, dimensioni e pattern, questa piscina è facile d'assemblare, stabile, robusta e sicura. Inoltre, è veloce da riempire e svuotare, grazie alla comoda valvola di drenaggio con controllo del flusso, è dotata di pompa di filtraggio ed è compatibile con un'ampia gamma di accessori per la manutenzione e pulizia dell'acqua.

