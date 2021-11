La planetaria Create 5 Electrolux permette di preparare piatti deliziosi e ricchi di fantasia

La planetaria è l’alleata ideale che permette di dare forma alla creatività in cucina, mantenendo il massimo controllo durante la preparazione per risultati impeccabili.

Tra queste non poteva mancare Electrolux che ha lanciato un nuovo modello dalle linee pulite ed essenziali, tecnologia avanzata e motore potente per risultati impeccabili.

Compagna ideale per cucinare in maniera sempre fantasiosa, Create 5 è l’ultima planetaria proposta da Electrolux. Che si tratti di lavorare impasti dolci o salati, montare una crema senza grumi o una panna leggera e spumosa, la nuova impastatrice non solo assicura performance straordinarie, ma è un vero e proprio oggetto di design, in grado di impreziosire la cucina con un tocco di elegante sobrietà scandinava.

Disponibile in due finiture, Black Pearl e Solid White, Create 5 è dotata di un potente motore da 1200w che permette di impastare senza sforzo pizze sottili, ottime pagnotte e tanti altri deliziosi prodotti da forno.

Ideale sia per lavorare piccole dosi che per cimentarsi con grandi impasti, la nuova planetaria dispone di un’ampia ciotola in acciaio inox da 5L e include tre pratici accessori per garantire consistenze perfettamente lisce e uniformi:

Frusta piatta : è utile per impasti di media densità, come la pasta frolla o brisée, l’impasto per polpette o la farcia per i ripieni

: è utile per impasti di media densità, come la pasta frolla o brisée, l’impasto per polpette o la farcia per i ripieni Frusta a filo : ideale per i composti che necessitano di incorporare aria, come meringhe o pastelle

: ideale per i composti che necessitano di incorporare aria, come meringhe o pastelle Gancio impastatore: è indicato per lievitati che richiedono energia, come la pasta per il pane o la focaccia

La pratica manopola di regolazione posta sul corpo centrale della macchina consente infine di impostare sei diverse velocità con cambio graduale, oppure di avviare la funzione Pulse per dare uno sprint maggiore alla lavorazione delle diverse consistenze.