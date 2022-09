Superfici pulite e disinfettate con la scopa Polti vaporetto Style

Superfici, pavimenti, vetri, ma anche sifoni, giochi per bambini, persino spazzolini da denti e piante. Il vapore Polti pulisce e igienizza anche gli oggetti che non ci si aspetta. Per una pulizia indoor perfetta, il potente e naturale vapore dei pulitori Polti oltre ad essere efficace contro germi, virus e batteri, è soprattutto una soluzione sostenibile perché non inquina non utilizzando detergenti, da scegliere per la sua versatilità di applicazione e la sua facilità d’impiego.

Ideale per le faccende quotidiane, il vapore è un alleato prezioso anche per igienizzare oggetti o zone a cui solitamente si bada meno, magari perché meno visibili o difficili da raggiungere. Tra questi, ad esempio, gli scarichi dei lavandini e della doccia, veri e propri ricettacoli di sporcizia: vaporizzando il getto direttamente all'interno dei sifoni, lo sporco viene sciolto, liberandoli anche dai cattivi odori. Basterà poi sciacquare e ripetere l’operazione, senza bisogno di detersivi, tutt’al più qualche cucchiaio di semplice bicarbonato di sodio. Un bel vantaggio per la salute, l’ambiente e il portafogli. Stessa efficacia per i filtri della cappa da cucina: il vapore è in grado di sciogliere l’unto più ostinato per farli tornare come nuovi.

Lo sporco e la polvere non danno tregua nemmeno ai soprammobili. Se il materiale lo permette, basta vaporizzarli per renderli puliti e splendenti, senza doverli passare uno ad uno con panni e detergenti. Lo stesso vale per i giocattoli dei bambini verso cui è bene avere ancor più accortezza: plastica, peluches (dove si annidano gli odiosi acari), ma anche il fasciatoio e la culla, che devono essere sempre perfettamente igienizzati, così come il passeggino che, stando spesso all’aperto, si sporca facilmente.

E poi c’è lui, l’oggetto che nessuno igienizza mai nonostante lo si usi direttamente in bocca: lo spazzolino da denti. Di solito ci si limita a sciacquarlo dopo l’uso, ma una buona abitudine sarebbe igienizzarlo vaporizzandolo ad una ventina di centimetri di distanza e riporlo dove le setole si possono asciugare con facilità, in modo da evitare la formazione di batteri. Altro uso sorprendente è quello sulle piante da appartamento: le foglie, che possono risultare spente o impolverate, con una lieve passata di vapore alla giusta distanza di sicurezza riacquistano una nuova lucentezza.

Tanti usi, tutti possibili grazie all’ampia offerta di Polti, tra cui il nuovissimo Vaporetto Style, dal design 100% Made in Italy. La scopa a vapore con pulitore portatile integrato, ha una versatilità di utilizzo davvero unica per uno strumento bello da vedere e comodo da riporre con il sistema clip parking, che ne riduce l’ingombro quando non lo si utilizza.

La scopa a vapore è adatta alla pulizia di tutti i tipi di pavimento e dei tappeti, basta scegliere tra 3 programmi di regolazione del vapore e parking verticale per praticità di utilizzo

In un attimo si trasforma in un pulitore a vapore portatile per pulire e igienizzare tutte le superfici di casa grazie alla funzione extra vapore per sciogliere rapidamente anche lo sporco più difficile e all’ampia dotazione di 19 accessori tra cui la spazzola triangolare, la lancia piatta, i 4 spazzolini, il tergivetro, il ricambio filtro anti-calcare e l’accessorio tappeti/moquette.